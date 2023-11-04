|
Ekonomi

Her ambalaj kendini yeniden icat edecek

Ambalaj sektöründe kartların yeniden dağıtılacağı bir süreç olarak değerlendirilen ‘Yeşil Dalga’ ambalaj sektörünün kendini yeniden icat etmesini zorunlu kılacak. Yenilenebilir kaynaklardan elde edilen, kolayca geri dönüştürülebilen ve doğayı kirletmeyen sürdürülebilir ürünlerin hâkim kılınacağı bu dönem; sektöre yeni fırsatlar sunarken, tehdit unsurlarını da beraberinde getiriyor.

Ekonomi Servisi
04:00 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 05:10 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Alican Duran

Alican Duran

Karton ambalaj sektörünün yeşil dalga sürecinde önünün hep açık olacağını açıklayan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Dünyada geri dönüşüm ve yeşil dalga ile alakalı çok ciddi adımlar atılıyor. Özellikle bitkisel elyaf bazlı ürünlere yönelik ciddi bir ilgi var. Yeşil Dalga şu an sektör olarak bize avantaj sağlıyor” dedi.


2024 TOPARLANMA YILI

2024’ün tüm dünyada ekonomi anlamında karışık halde olduğunu belirten Alican Duran, şunları kaydetti: “Türkiye olarak en kötü zamanları geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra, özellikle 2024’ün ikinci yarısı itibariyle yavaş yavaş da olsa yukarı doğru bir hareket bekliyoruz.” Duran, 1.3 milyar dolarlık bir ihracat ile dünyada önemli bir yere sahip olan kağıt-karton ambalaj sektörünün, 10 yıl içerisinde 3 milyar dolara yükseleceğini dile getirdi.


#ekonomi
#ambalaj
#elyaf
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları belli oldu mu?