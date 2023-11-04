Her ambalaj kendini yeniden icat edecek

Karton ambalaj sektörünün yeşil dalga sürecinde önünün hep açık olacağını açıklayan Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alican Duran, “Dünyada geri dönüşüm ve yeşil dalga ile alakalı çok ciddi adımlar atılıyor. Özellikle bitkisel elyaf bazlı ürünlere yönelik ciddi bir ilgi var. Yeşil Dalga şu an sektör olarak bize avantaj sağlıyor” dedi.

2024’ün tüm dünyada ekonomi anlamında karışık halde olduğunu belirten Alican Duran, şunları kaydetti: “Türkiye olarak en kötü zamanları geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Bundan sonra, özellikle 2024’ün ikinci yarısı itibariyle yavaş yavaş da olsa yukarı doğru bir hareket bekliyoruz.” Duran, 1.3 milyar dolarlık bir ihracat ile dünyada önemli bir yere sahip olan kağıt-karton ambalaj sektörünün, 10 yıl içerisinde 3 milyar dolara yükseleceğini dile getirdi.