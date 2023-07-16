Her kesimi koruyan bütçe

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2023 Merkezi Yönetim Ek Bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bütçe görüşmesinin yapıldığı genel kurulda, milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Yılmaz, merkezî yönetim bütçesinden toplamda depremzedelere 762 milyar lira harcandığını ifade etti.
ÜCRETLERDE DENGELİ ARTIŞ
“Bütçede köylü yok, işçi yok, memur yok” gibi eleştirilere cevap veren Yılmaz, memurlara kümülatif olarak yüzde 142, asgari ücrete yüzde 107,3, emekliye yüzde 114 artış yapıldığını belirtti. Yılmaz, “2022 Temmuz ayında en düşük emekli aylığının asgari ücrete oranı yüzde 64'tü. Geldiğimiz noktada asgari ücrette çok yüksek artış yapmış olmamıza rağmen en düşük emekli aylığının asgari ücrete oranı yüzde 66'ya yükseltilmiştir" dedi. Ek bütçe ile sosyal yardımlarda 44,3 milyar, tarım desteklerine 52,1 milyar ilave kaynak ayrıldığını da hatırlatan Yılmaz, kur korumalı mevduata ödenen paranın merkezi bütçede yüzde 3,5 olarak öngörüldüğü kaydetti. Yılmaz, bütçe açığının ise millî gelire oranın yüzde 1 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.
KAMU BORÇ STOKU DÜŞTÜ
Kamu borç stokunun millî gelire oranında neredeyse 10 puan civarında bir düşüş olduğunu belirten Yılmaz, “Yüzde 42'lerden, yüzde 32'lere bir düşüş oldu. Dolayısıyla, kur korumalı mevduatın da içinde olduğu hesaplara baktığınızda mali dengelerde bir bozulma yok” diye konuştu.