Her kesimi koruyan bütçe

“Bütçede köylü yok, işçi yok, memur yok” gibi eleştirilere cevap veren Yılmaz, memurlara kümülatif olarak yüzde 142, asgari ücrete yüzde 107,3, emekliye yüzde 114 artış yapıldığını belirtti. Yılmaz, “2022 Temmuz ayında en düşük emekli aylığının asgari ücrete oranı yüzde 64'tü. Geldiğimiz noktada asgari ücrette çok yüksek artış yapmış olmamıza rağmen en düşük emekli aylığının asgari ücrete oranı yüzde 66'ya yükseltilmiştir" dedi. Ek bütçe ile sosyal yardımlarda 44,3 milyar, tarım desteklerine 52,1 milyar ilave kaynak ayrıldığını da hatırlatan Yılmaz, kur korumalı mevduata ödenen paranın merkezi bütçede yüzde 3,5 olarak öngörüldüğü kaydetti. Yılmaz, bütçe açığının ise millî gelire oranın yüzde 1 seviyesinde gerçekleştiğini söyledi.