Hicaz Demir Yolu daha güneye inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, beraberindeki heyetle Suriye’nin başkenti Şam’a gitti. Heyet havalimanında Suriye Ulaştırma Bakanı Yarub Süleyman Bedir tarafından karşılandı. İlk olarak İletişim ve Teknoloji Bakanı Abdüsselam Heykel ile bir araya gelen Uraloğlu ardından mevkidaşı Bedir görüştü. Uraloğlu ve Bedir, daha sonra, Osmanlı yadigarı Hicaz Demir Yolu İstasyonu'na gitti. Ziyaretin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Uraloğlu, “Öncelikle kara yolu taşımacılığının birazcık daha aktifleştirilmesi noktasında bir fikir birliğine vardık ve hemen teknik heyetlerimiz çalışmaya başladı" diye konuştu. Uraloğlu şu ifadeleri kullandı: "Demir yolu noktasında Çobanbey ve Halep arasında tahrip olmuş olan demir yolunu hayata geçirerek bütün Türkiye ile Şam'ı birbirine bağlamak, aynı zamanda Avrupa'ya kadar birbirine bağlama noktasında görüşmeler yaptık. Yine bizim içerisinde bulunduğumuz Hicaz Demir Yolu İstasyonu'nun daha güneye ilerletilmesi ile orada tahrip olan hatların onarılması ile ilgili neler yapabiliriz bunları konuştuk."