Demir yolu araçlarının tescil belgesi ve tip onay kriterlerine yeni düzenleme

Uluslararası trafik kapsamı dışında kalan demir yolu araçları için düzenlenecek tescil belgesi ile tip onay kriterleri düzenlendi.





Buna göre, uluslararası trafik kapsamı dışında kalan araçların tescil kriterleri belirlendi. Tescillenecek lokomotifler, ulusal taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacak.





Lokomotiflerin uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde, UTP/TSI'lar ve diğer ulusal kurallar yerine esas alınacak kriterler, Bakanlıkça çıkarılan tebliğle belirlenecek.

Tescil belgesinin geçerlilik süresi, tip onay belgesinin geçerlilik süresiyle sınırlı olacak.





Öte yandan "Demiryolu Araçları Tip Onay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, üç ay içerisinde başvurulması kaydıyla, yıl sonuna kadar Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) tarafından üretilecek yerli elektrikli lokomotiflere düzenlenecek tip onay belgesi için uygulanacak kurallar belirlendi.





Tip onay belgesiyle tescillenecek lokomotifler, ulusal taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacak, belgenin geçerlilik süresi de 18 ayla sınırlı olacak.

"Ulusal Taşımacılık Faaliyetlerinde Kullanılacak Elektrikli Lokomotiflerin Tip Onay ve Tescil Kriterlerine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.





Tebliğle, ulusal taşımacılık faaliyetlerinde kullanılacak elektrikli lokomotiflerin, tip onayı ve tescili için esas alınacak teknik emniyet şartlarının ve demir yolu altyapısıyla uyumluluğun sağlanmasına yönelik değerlendirme kriterleri belli oldu.





Bu kapsamda, araç üreticisi, uygunluk değerlendirme faaliyetlerinde kullanılacak test ve değerlendirme prosedürlerini, talimatlarını, kayıt formlarını ve diğer dokümanları, belirlenen tip onay ve tescil kriterlerine uygun hazırlayarak tip onay başvurusunda sunmaktan sorumlu olacak.







