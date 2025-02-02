Demir yolu gümrük işlemleri dijitalleşiyor

2025 Yılı Yatırım Programı'na göre 18 proje için 2 milyar 443 milyon 401 bin lira ödenek kullandırılacak. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nin (TAREKS) yenilenmesi için 18,2 milyon lira harcanacak. Yeni Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Sistemi Projesi için ise 4,5 milyon lira ödenek öngörüldü. Gümrükte kullanılan belgelerin dijitale dönüşümüne 2 milyon lira, gümrük müşavirleri bilgi sisteminin güncellenmesine 2,3 milyon lira ödenek ayrıldı.