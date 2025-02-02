Demir yolu gümrük işlemleri dijitalleşiyor

Demir Yolu Gümrük İşlemlerinde Tek Pencere Projesi'yle demir yolu gümrük kapılarındaki işlemlerin hızlandırılması hedefleniyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Projeyle demir yolu gümrük işlemlerinde farklı kurumlarca yapılan kontroller tek çatı altında toplanarak dijitalleştirilecek" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Yılı Yatırım Programı'nda yer alan ve geçen yıl başlatılan ‘Demir Yolu Gümrük İşlemlerinde Tek Pencere Projesi’ kapsamında demir yolu gümrük işlemlerinde farklı kurumlarca yapılan kontrollerin tek çatı altında toplanarak dijitalleştirileceğini ve kontrollerde etkinliğin artırılacağını bildirdi.
YAPAY ZEKADAN FAYDALANILACAK
Bolat, bakanlığının gümrüklerde gerçekleştirdiği çalışmalara ilişkin değerlendirmede bulundu. Gümrük idarelerinin ülkenin dış ticaret hacmini karşılayacak şekilde işlem kapasiteleri artırılarak yenilendiğine dikkati çeken Bolat, şöyle devam etti: "Geçen yıl toplam 606 milyar dolarlık dış ticaretimizin yaklaşık yüzde 25'i gümrük kapılarımız kullanılarak kara yoluyla gerçekleştirildi. Aynı dönemde gümrük kapılarımızda 10 milyondan fazla araca ve 33 milyonun üzerinde yolcuya gümrük hizmeti verildi." Bugüne kadar 18 gümrük kapısı, 5 bölge müdürlüğü ve 6 gümrük idaresinin modernize edildiğini belirten Bolat, gümrüklerde ‘yapay zeka’ teknolojisinden de faydalanılacağını sözlerine ekledi.
18 PROJEYE 2,4 MİLYAR TL
- 2025 Yılı Yatırım Programı'na göre 18 proje için 2 milyar 443 milyon 401 bin lira ödenek kullandırılacak. Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nin (TAREKS) yenilenmesi için 18,2 milyon lira harcanacak. Yeni Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri (BİLGE) Sistemi Projesi için ise 4,5 milyon lira ödenek öngörüldü. Gümrükte kullanılan belgelerin dijitale dönüşümüne 2 milyon lira, gümrük müşavirleri bilgi sisteminin güncellenmesine 2,3 milyon lira ödenek ayrıldı.