DDK’ya dernekleri denetleme yetkisi

DDK, ülke genelindeki 364 kamu yararına vakıf, dernek ve birlik ile bağlı iştirakleri ve ortaklıkları hakkında her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşan teklifle; DDK, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilme yetkisi kazanacak. Böylece DDK, kamu yararına çalışan 364 dernek ve vakfı denetleyebilecek. Öte yandan DDK denetçileri, 'sadece görevlendirildikleri ve yetkilendirildikleri alanlara' denetim, inceleme, ve soruşturma yapma yetkisine sahip olacak. Kurul denetçileri, kurum, kuruluş ve bankalardan belge ile açıklamada bulunmasını isteyebilecek.