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DDK’ya dernekleri denetleme yetkisi

DDK’ya dernekleri denetleme yetkisi

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:001/02/2025, Cumartesi
G: 1/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Arşiv.

Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) 'kamuya yararlı' dernek, vakıf ile kooperatif ve birlikleri denetleme yetkisi verildi.

DDK, ülke genelindeki 364 kamu yararına vakıf, dernek ve birlik ile bağlı iştirakleri ve ortaklıkları hakkında her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilecek. TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yasalaşan teklifle; DDK, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetleme yapabilme yetkisi kazanacak. Böylece DDK, kamu yararına çalışan 364 dernek ve vakfı denetleyebilecek. Öte yandan DDK denetçileri, 'sadece görevlendirildikleri ve yetkilendirildikleri alanlara' denetim, inceleme, ve soruşturma yapma yetkisine sahip olacak. Kurul denetçileri, kurum, kuruluş ve bankalardan belge ile açıklamada bulunmasını isteyebilecek.



#DDK
#Denetleme
#Ekonomi

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