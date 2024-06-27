Kalkınma Yolu’nda demir yolu planı tamam

Avrupa ile Basra Körfezi’ni bağlamada yeni koridor olacak Kalkınma Yolu için Türkiye sahada diplomatik temaslarını sürdürürken, projenin altyapısına ilişkin çalışmalar da bir bir tamamlıyor. Mardin-Ovaköy Gaziantep-Çobanbey ile Gaziantep-Şanlıurfa arasında kurulacak demir yolu hatlarına ilişkin proje çalışmaları sona erdi. Buna göre, çeşitli bölgelerde 6 bin 880 kilometre daha demir yolu yapılması için güzergahlar da hazırlandı. Bunlar arasında yeni İpek Yolu olarak adlandırılan Kalkınma Yolu’na ilişkin iki hat da var.