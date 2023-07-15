Hissen kadar konuş

Deprem bölgesinde müteahhitten kaynaklanan sebeplerle, yerinde dönüşüm için bir yıl içinde başlanmamış veya yarıda kalmış yapıların sözleşmelerin feshi için hisseleri oranında maliklerin salt çoğunluğu ile karar alınabilecek.





HAZİNE ADINA TESCİL EDİLECEK

Meclis’te görüşülen ve kabul edilen torba kanunda yer alan düzenlemelere göre, anlaşma sağlanamayan, vefat etmiş olup mirasçılarına ulaşılamayan, yurt dışında olma, nerede olduğunun bilinememesi gibi sebeplerle kendisine ulaşılamayan maliklerin hisseleri, yapım işi tamamlanıp malikleri adına tescil edilinceye kadar geçici olarak tapuda Hazine adına tescil edilecek.





BAŞVURU İÇİN İLAN VEREBİLECEKLER

Hak sahipliği işlemlerine e-Devlet yoluyla kolaylık getirildi. Depremzedeler, inşaat kredisi verilmesini ya da bina yaptırılmasını isteyenlerin hak sahipliği başvurusunun yapılacağına dair duyuru, mahallinde mülki idare amirliğince ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecek.



