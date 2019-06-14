Ekonomi Huawei dünyanın en değerli 47nci markası oldu
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Huawei dünyanın en değerli 47'nci markası oldu

Huawei, "En Değerli 100 Küresel Marka" çalışmasında 4 yıldır ilk 50'deki yerini güçlendirerek, bu yıl da geçen yıla göre bir basamak yükselerek 47'nci sırada yerini aldı.

Haber Merkezi AA
Huawei
Huawei

Huawei, BrandZ'in, WPP'nin araştırma kolu Kantar tarafından yıllık yayınlanan "En Değerli 100 Küresel Marka" çalışmasında, marka değerinde yüzde 8'lik artışla 47'nci sıraya yerleşti.

Huawei'den yapılan yazılı açıklamaya göre, "En Değerli 100 Küresel Marka" çalışmasında 4 yıldır ilk 50'deki yerini güçlendiren şirket, bu yıl da geçen yıla göre bir basamak yükselerek 47'nci sırada yerini aldı.

Verilen bilgiye göre, IDC'nin en son "Dünya Çapında Mobil Cihazlar" raporunda belirttiği gibi, Huawei sevkiyatlarında yüzde 50'den fazla yıllık büyüme kaydeden tek firma oldu. Ayrıca, firmanın odağını mobil cihazlar dünyasındaki gücünü artırmaya yöneltmesiyle lider ile aradaki mesafeyi kapattığı ve iki numaralı pozisyonunu güçlendirdiği de raporda yer alıyor.

Reuters
IDC'ye göre Huawei, şu anda akıllı telefon kategorisindeki küresel pazar payının yüzde 19'una sahip ve 2019'un ilk çeyreğinde sevkiyat hacimlerinde artış yaşayan tek akıllı telefon satıcısı oldu.

Ayrıca, BrandZ'in raporuna yeni giren dokuz şirketten dördü Çin menşeli ve şu anda ilk 100'de 15 Çinli şirket var.

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