Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Hububat ve bakliyatta üç aylık ihracat 3 milyar dolara yaklaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Hububat ve bakliyatta üç aylık ihracat 3 milyar dolara yaklaştı

Yılın ilk 3 ayındaki ihracatı yaklaşık 2,8 milyar doları geçen hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 206 ülke ve serbest bölgeye ürün gönderdi. TİM Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, "Yıl sonunda sektörün 11 milyar dolarlık ihracata ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Hububat ve bakliyatta üç aylık ihracat 3 milyar dolara yaklaştı
Foto/arşiv

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün 3 aylık ihracatı, 2 milyar 832 milyon 940 bin dolara ulaşarak, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 yükseldi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 3 ayda 206 ülke ve serbest bölgeye gönderdiği 3 milyon 180 bin 242 ton ürün karşılığında 2 milyar 832 milyon 940 bin dolar gelir sağladı.

Sektörün yılın ilk 3 ayındaki ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 34,21, değerde ise yüzde 40 yükseldi.

Sektör, en çok ihracatı 1 milyar 118 milyon 94 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 702 milyon 130 bin dolarla Afrika ve 276 milyon 792 bin dolarla Amerika kıtası izledi.

Sektörün ülke bazlı ihracatında, ilk sırada 585 milyon 708 bin dolarla Irak yer alırken, 191 milyon 567 bin dolarla ABD ikinci, 159 milyon 76 bin dolarla Suriye üçüncü oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, AA muhabirine, sektör ihracatının başarılı şekilde sürdüğünü belirterek, "Güneydoğu Anadolu Bölgesi olmak üzere Anadolu'nun verimli topraklarının tarım ürünleri oldukça talep görüyor. Bu ihracat verilerimizden rahatlıkla anlaşılıyor. Türkiye'nin bu sektördeki yeri de dünyaca biliniyor." dedi.

İlk 3 ayda sektörün yaptığı ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40 arttığını ifade eden Altunkaya, "Özellikle ABD'ye ihracatımız yükseldi. Sektördeki firmalarımız pazar ağını genişletiyor, ürünlerimizi dünyanın dört bir yanına gönderiyor. Sektörümüzün başarısı devam ediyor. Yıl sonunda sektörün 11 milyar dolarlık ihracata ulaşacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Afrika ve Türk devletlerine 10’ar milyar dolarlık ihracat hedefi
EKONOMİ
Afrika ve Türk devletlerine 10’ar milyar dolarlık ihracat hedefi

Devlet korumasında yetişen bin 121 genç kamuda istihdam edilecek
EKONOMİ
Devlet korumasında yetişen bin 121 genç kamuda istihdam edilecek
İlk defa kullanıldı

İlk defa kullanıldı

AKSUNGUR'dan ateşlendi: Hedef başarıyla vuruldu.
Patent bilgileri sızdı

Patent bilgileri sızdı

​Ünlü markanın elektrikli otomobili heyecanlandırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğanın açıkladığı istihdam desteğinin detayları belli oldu

Marmara'da yeni tehlike

Marmara'da yeni tehlike

Denizin dibinde tespit edildi.

​'Elimi ayağımı bağlayıp evi ateşe verdi' demişti.

​'Hakim ve savcı yardımcılığı'nın detayları belli oldu.

​İkinci el otomobil piyasasında çarpıcı veri.
TFF Başkanvekili Ali Düşmez: 'Biz' diyebilecek figürlere ihtiyaç var
Spor

TFF Başkanvekili Ali Düşmez: 'Biz' diyebilecek figürlere ihtiyaç var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanvekili, İcra Kurulu Üyesi ve Amatör İşler Sorumlusu Ali Düşmez, "Futbolun sporun anlayışına uygun biçimde olması, içerde iyi yapılanma, dışarda Avrupa'da iyi temsil edebilmeyi sağlayabilecek, 'biz' diyebilecek, kulüpçü bile olsa 'biz' diyebilecek figürlere, insanlara ihtiyaç var" dedi.
CHP Gençli Kolları Başkanı Kaygusuz ayetle dalga geçti: Tepki toplayınca paylaşımını sildi
Gündem

CHP Gençli Kolları Başkanı Kaygusuz ayetle dalga geçti: Tepki toplayınca paylaşımını sildi

Halkın dini ve ahlaki değerlerini her fırsatta aşağılayan CHP zihniyeti, kendini bir kez daha kanıtladı. Malatya CHP Gençlik Kolları başkanı Ozan Kaygusuz ve iki arkadaşı, bir radyo kanalında yayınlanan Kuran-ı Kerim mealiyle "üzülüyormuş" taklidi yaparak alay etti. Gelen tepkiler üzerine Ozan Kaygusuz görüntüleri hesabından kaldırdı.
Dicle Baraj Gölü ile ilgili önemli karar: Karar alındı artık yasak
Gündem

Dicle Baraj Gölü ile ilgili önemli karar: Karar alındı artık yasak

Diyarbakır'ın önemli içme ve kullanma suyu kaynaklarından Dicle Baraj Gölü Havzası'nın temiz kalmasını sağlamak için fosil yakıtlı tekne taşımacılığı yapılmayacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürü Fırat Tutşi "Eğil ilçesindeki teknelerle ilgili bir karar aldık. Tekneler fosil (petrol) yakıtla çalıştıkları için havzayı kirletiyorlardı. Çocuklarımıza daha sağlıklı ve temiz bir su bırakmak için tekne sahipleriyle çalışmalarını durdurmaları için görüştük" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.