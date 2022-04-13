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Ekonomi Devlet korumasında yetişen bin 121 genç kamuda istihdam edilecek
İŞ DÜNYASI

Devlet korumasında yetişen bin 121 genç kamuda istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve korumasında yetişen bin 121 genç, kamu kurum ve kuruluşlarındaki kadrolara atanacak. Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

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Haber Merkezi AA
Devlet korumasında yetişen bin 121 genç kamuda istihdam edilecek
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet korumasında yetişen 1121 genç, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarında eğitim durumlarına uygun kadrolarda istihdam edilecek.

Hak sahibi gençler, tercih işlemlerini 27 Nisan'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek. Tercih kılavuzuna bakanlığın internet sitesinden veya "turkiye.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek. Atama tarihi daha sonra duyurulacak.

Yılda 3 kez atama yapılıyor

2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve ilgili yönetmelik uyarınca, devlet korumasında yetişmiş gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarında istihdamı sağlanıyor. Bu amaçla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yılda 3 kez atama yapılıyor.

Bakanlık, gençlere istihdam sonrasında da destek vermeyi sürdürüyor. İşe yerleştirilen gençlere, Bakım Sonrası Rehberlik İzleme ve Değerlendirme birimlerindeki personel tarafından yaşadıkları sorunların çözümü için destek sağlanarak, ihtiyaç duydukları konularda rehberlik çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, bugüne kadar devlet korumasında yetişmiş toplam 57 bin 528 kişinin kamuda istihdamı sağlandı.

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