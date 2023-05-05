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Ekonomi

Hürriyet Gazetesi arsasını içindeki hangar tarzı binalarla Baykar'a sattı

Baykar, Hürriyet Gazetesi'nin Esenyurt’taki eski matbaasının arsasını ve üzerindeki binaları satın aldığını duyurdu. KAP'a açıklama yapan Baykar, İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacağını söyledi.

14:46 . 5/05/2023 Cuma
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Baykar Hürriyet gazetesinin matbaasını satın aldı

Baykar Hürriyet gazetesinin matbaasını satın aldı

Baykar'dan Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık AŞ'ye ait fabrika tesislerinin satın alımına ilişkin ilk açıklama geldi.
Baykar tarafından Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirime dair açıklamamızdır.

Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.'ye ait İstanbul Hadımköy'deki mevcut üretim alanımızın yakınında bulunan fabrika tesisleri, Baykar'ın insansız hava aracı üretim alanının genişleme ihtiyacı çerçevesinde ihracattan elde ettiğimiz gelirlerimiz kullanılarak öz kaynaklarımızla satın alınmıştır.


İstanbul Hadımköy'de bulunan söz konusu fabrika tesisi, üretim ve depolama alanı gibi ihtiyaçlarımız doğrultusunda kullanılacaktır.

Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.


Baykar Mühendisi Burak Özbek: KEMANKEŞ milli SİHA'ların taarruzu gücünü bir üst seviyeye çıkaracak
Baykar Mühendisi Burak Özbek: KEMANKEŞ milli SİHA'ların taarruzu gücünü bir üst seviyeye çıkaracak

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, TEKNOFEST’te ilk defa sergileniyor. BAYKAR Mühendisi Burak Özbek, "Bayraktar KEMANKEŞ, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI gibi milli SİHA platformlarımızın taarruzu gücünü bir üst seviyeye daha çıkaracak bir platform. Jet motoru olduğu için yüksek hızla hareket edip uzun menzile kadar gidide biliyor. KEMANKEŞ sayesinde daha TB2’nin görmediği 50 kilometrenin üzerindeki hedeflere bile taarruz kabiliyeti gelecek. Dolayısıyla TB2 hiç sınır hattına yaklaşmadan o sıcak bölgeye bile girmeden güvenli bölge içerisinde KEMANKEŞ’i fırlatıp taarruz gerçekleştirebilecek” dedi.


#BAYKAR
#Hürriyet Gazetesi
#matbaa
2 saat önce
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