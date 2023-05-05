Hürriyet Gazetesi arsasını içindeki hangar tarzı binalarla Baykar'a sattı

Baykar tarafından yerli ve milli olarak üretilen Bayraktar KEMANKEŞ Mini Akıllı Seyir Füzesi, TEKNOFEST’te ilk defa sergileniyor. BAYKAR Mühendisi Burak Özbek, "Bayraktar KEMANKEŞ, Bayraktar TB2, Bayraktar TB3, Bayraktar AKINCI gibi milli SİHA platformlarımızın taarruzu gücünü bir üst seviyeye daha çıkaracak bir platform. Jet motoru olduğu için yüksek hızla hareket edip uzun menzile kadar gidide biliyor. KEMANKEŞ sayesinde daha TB2’nin görmediği 50 kilometrenin üzerindeki hedeflere bile taarruz kabiliyeti gelecek. Dolayısıyla TB2 hiç sınır hattına yaklaşmadan o sıcak bölgeye bile girmeden güvenli bölge içerisinde KEMANKEŞ’i fırlatıp taarruz gerçekleştirebilecek” dedi.