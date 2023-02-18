Reklam
Reklam
|
Reklam
Reklam
Gündem

Baykar üç noktada aşevi kuracak

Asrın felaketinin ardından yaraları sarmak için yardımlarıyla dikkat çeken Baykar, depremin etkilediği bölgede üç farklı noktada geçici aşevleri kuruyor.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
04:00 . 18/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Türk Kızılay’ı afetten etkilenen bölgelerde sıcak yemek dağıtırken, Baykar da kuracağı aşeviyle afetzedelere yardımcı olacak.

Türk Kızılay’ı afetten etkilenen bölgelerde sıcak yemek dağıtırken, Baykar da kuracağı aşeviyle afetzedelere yardımcı olacak.

Depremin yaşandığı felaketin ardından yaraları sarmak için yardımlarıyla dikkat çeken Baykar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede üç farklı noktada geçici aşevleri kuruyor. Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Baykar olarak 3 farklı noktada, 3 öğünde toplam 13.500 kişiye yemek dağıtacak geçici aşevleri kuruyoruz. Kahramanmaraş Avşar Çadır Kent, Kahramanmaraş KAFUM Çadır Kent, Hatay Samandağ Çadır Kent. Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız” ifadelerine yer verildi.

TEKNOLOJİK ATÖLYE YOLDA

Baykar’la birlikte çalışmalar yürüten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) da AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor. T3 Vakfı ayrıca, depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kuracak.

HİJYEN TIR’I ULAŞTI

Öte yandan, Baykar’ın ‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’a sevk ettiği kadın hijyen kitlerini taşıyan TIR şehre ulaştı. Baykar’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar TIR’ımız Hatay’a ulaştı. İhtiyaç malzemelerinin dağıtımları AFAD ile koordineli bir şekilde yürütülmeye devam ediyor” denildi.



#Baykar
#Selçuk Bayraktar
#Aşevi
32 dakika önce
default-profile-img
Baykar üç noktada aşevi kuracak
Çocuklar da depremi bilmeli
Dualarımızda da tek yürek olduk
Arslan çöp poşetiyle kendini astı
FETÖ’nün 2 numarasıyla ilişkisini anlattı
40 bin kişilik İsrail siber ordusu 30 seçimi etkiledi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.