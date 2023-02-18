Baykar üç noktada aşevi kuracak

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Türk Kızılay’ı afetten etkilenen bölgelerde sıcak yemek dağıtırken, Baykar da kuracağı aşeviyle afetzedelere yardımcı olacak.
Depremin yaşandığı felaketin ardından yaraları sarmak için yardımlarıyla dikkat çeken Baykar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgede üç farklı noktada geçici aşevleri kuruyor. Şirketin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Baykar olarak 3 farklı noktada, 3 öğünde toplam 13.500 kişiye yemek dağıtacak geçici aşevleri kuruyoruz. Kahramanmaraş Avşar Çadır Kent, Kahramanmaraş KAFUM Çadır Kent, Hatay Samandağ Çadır Kent. Milletimiz için varız, Milletimizin yanındayız” ifadelerine yer verildi.
Baykar’la birlikte çalışmalar yürüten Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) da AFAD ile koordineli bir şekilde acil ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını sağlıyor. T3 Vakfı ayrıca, depremden etkilenen çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla deprem bölgesinde teknoloji atölyeleri kuracak.
Öte yandan, Baykar’ın ‘Asrın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay’a sevk ettiği kadın hijyen kitlerini taşıyan TIR şehre ulaştı. Baykar’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Kadın hijyen kitlerini taşıyan Baykar TIR’ımız Hatay’a ulaştı. İhtiyaç malzemelerinin dağıtımları AFAD ile koordineli bir şekilde yürütülmeye devam ediyor” denildi.