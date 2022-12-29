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YEREL GÜNDEM

Baykar ve Aselsan'dan nokta atışı

Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı. Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan atışta güdüm kitinin hedefi tam isabet vurduğu görüntüler Baykar Teknoloji sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Baykar ve Aselsandan nokta atışı
Bayraktar Akıncı TİHA ve Aselsan LGK.

Baykar, Bayraktar AKINCI TİHA ile yapılan ve Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK atış testinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Aselsan'ın geliştirdiği Aselsan CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı." ifadelerine yer verildi.

Baykar ve Aselsan'dan nokta atışı
OYNAT 00:26
Baykar ve Aselsan'dan nokta atışı
Aselsan'ın geliştirdiği CATS kamera ile gerçekleştirilen Aselsan LGK Atış Testi başarıyla tamamlandı. Baykar AKINCI TİHA ile yapılan atışta güdüm kitinin hedefi tam isabet vurduğu görüntüler Baykar Teknoloji sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması
FOTOĞRAF 8
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Baykarın öz sermayesiyle milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Kızılelma, 14 Aralıkta ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi ve 18 dakika süren ilk uçuşu ile Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin perdesini açtı. Bu uçuşa ilişkin Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi​​​​​​​nde kutlama yapıldı ve Baykar çalışanları Bayraktar Kızılelmanın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 20 yıldır hayalini kurduğumuz Kızılelmanın ilk uçuşunu Baykar ailesi ile birlikte kutladık. ifadelerini kullandı.
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Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da Genç ve dinamik ekibimizle yapacak çok işimiz, yürüyecek uzun bir yolumuz var. değerlendirmesinde bulundu.
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- Türkiyenin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacakBayraktar Kızılelma, özellikle kısa pistli gemilere iniş kalkış kabiliyetiyle muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Türkiyenin inşa ettiği ve halihazırda seyir testlerini gerçekleştirdiği TCG Anadolu gemisi gibi kısa pistli gemilere iniş ve kalkış kabiliyetine sahip olacak şekilde geliştirilen Bayraktar Kızılelma, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenecek. Bu kabiliyetiyle Mavi Vatanın korunmasında stratejik bir rol üstlenecek.
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Bayraktar Kızılelma, tasarımından elde edeceği düşük radar izi sayesinde en zorlu görevleri başarıyla gerçekleştirecek. 6 ton kalkış ağırlığına sahip olması hedeflenen Türkiyenin ilk insansız savaş uçağı milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak ve planlanan 1500 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesiyle büyük bir güç çarpanı olacak. İnsansız savaş uçağı, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak.
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İnsansız hava araçlarından farklı olarak agresif manevralarla insanlı savaş uçakları gibi hava-hava muharebesi gerçekleştirebilecek olan Bayraktar Kızılelma, yerli hava-hava mühimmatları ile hava hedeflerine karşı da etkinlik sağlayacak. Bu kabiliyetleriyle harp sahasında dengeleri değiştirecek. Türkiyenin caydırıcılığında çarpan etkisi yapacak.
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Baykar'da 'Bayraktar Kızılelma' kutlaması
Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşuna ilişkin Baykar'da kutlama etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "20 yıldır hayalini kurduğumuz Kızılelma'nın ilk uçuşunu Baykar ailesi ile birlikte kutladık." ifadelerini kullandı.
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