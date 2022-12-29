Baykar ve Aselsan'dan nokta atışı

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da savunma bakanları ve istihbarat başkanları arasında gerçekleştirilen üçlü toplantıya ilişkin, "Bizim Türkiye'de ve Suriye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizin aleyhine bir şey yapmamız hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onları zora sokacak bir davranış içinde hiçbir zaman bulunmadık, bulunmayız. Bunu herkes bu şekilde bilmeli ve ona göre davranmalıdır." dedi.