IFS, Türkiye’de ve dünyada emin adımlarla büyüyor

IFS Türkiye, Türkiye’den dünyaya daha fazla rekabet gücü ve sürdürülebilir başarı elde etmiş şirket sayısını artırabilmek için kurduğu ve geçtiğimiz Kasım ayında 500 iş insanını buluşturan kapsamlı bir zirve ile “IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu’nu lanse etti.

2020 yılı Platform çatısı altında gerçekleştirecek etkinliklerle, IFS Türkiye için Dijital Dönüşüm’ ün önemi ile ilgili farkındalığı artırma konusunda her alanda çalışmalarını sürdüreceği bir büyüme yılı olacak.

IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları Başlıyor! 20 Şubat’ta The Ritz-Carlton’da Gerçekleşecek İlk Buluşmada Türkiye’nin Önde Gelen Şirketlerinin CFO’ları Dijital Dönüşümün Büyüme, Karlılık ve Sürdürülebilirliğe Katkılarını Masaya Yatıracak!

2019’da IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu’ kuran IFS Türkiye, 2020 yılı boyunca farklı sektör ihtiyaçları ve hizmetlerine özel Dijital Dönüşüm konularını “IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşmaları” nda ele alacak.

Birçok şirketin dijital dönüşüm ile büyümesine, karlılığını artırmasına ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasına ve bu yolla Türk ekonomisinin globalde daha fazla şirket ile gücünü artırmasına aracılık eden IFS Türkiye’nin 20 Şubat’ta 13.00-18.30 arasında The Ritz-Carlton’da gerçekleşecek olan ilk buluşmasının başlığı ise “Dijital Dönüşümde CFO’ nun Rolü” olacak.

IFS Türkiye’nin dikkat çeken performansı ve Türkiye’nin dijital dönüşüm konusundaki potansiyeli ile ilgili çok umutlu ve heyecanlı olduğunu dile getiren IFS President- Global High Potential Markets Zoran Radumilo, IFS Gelecek Yatırımcıları Buluşması’nın açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

İki oturumdan oluşacak buluşmada iş dünyasının önde gelen CFO ve CEO’ları ile akademi dünyasından değerli isimler bir araya gelerek; hem şirketler, hem de ülke bazında sürdürülebilir büyümenin formülleri üzerine tecrübe, öngörü ve fikirlerini paylaşacak.

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IFS Gelecek Yatırımcıları Platformu kapsamında yıl boyunca farklı sektörlere ve konulara yönelik buluşmalar gerçekleşecek..