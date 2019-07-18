İGA'nın akaryakıt şirketine ortak

THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, İstanbul Havalimanı'nda yürütülmekte olan akaryakıt faaliyetleri kapsamında, akaryakıt ikmal tesislerinin işletilmesinden sorumlu olan İGA Havalimanı Akaryakıt Hizmetleri Anonim Şirketi'ne, sermaye artırımı suretiyle yüzde 25 hissedar olunması ile ilgili görüşmelere başlandığı bildirildi.

STRATİJİK BİR ORTIKLIK

İstanbul Havalimanı'ndaki en büyük oyuncu konumunda olan milli bayrak taşıyıcısı THY'nin, kurmak istediği ortaklığa stratejik bir adım olarak bakılıyor. İstanbul Havalimanı'ndaki uçakların yakıt ihtiyacı, Karadeniz sahiline kurulan Yakıt İkmal Limanı üzerinden karşılanıyor. Karadan yapılması halinde yaklaşık 2 bin 250 adet nakliye aracı kullanımını gerektirecek akaryakıt sevkiyatı, kurulan alt yapı sistemiyle sağlanıyor. 12 kilometrelik boru hattı ile İstanbul Yeni Havalimanı’na kurulan ve Türkiye'deki havalimanlarının yakıt kapasitesinin iki katı büyüklüğünde olan yakıt tankları, yıllık 6 milyon metreküp yakıt alım kapasitesine sahip bulunuyor.