Ekonomi İhracata kredi desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İhracata kredi desteği

Eximbank, ihracatçıların döviz kredilerini daha yoğun bir biçimde kullanabilmesi için vade türlerine göre 60 ile 140 baz puana varan faiz indirimine gitti. Bankanın bu yıl ihracatçılara toplam 50 milyar dolarlık destek verme hedefi var.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türk Eximbank, ihracata olan desteğini döviz kredilerinde yeni faiz indirimleriyle artırarak sürdürüyor. Söz konusu kredilerde 60-140 baz puanlık faiz indiriminin yapıldığını bildiren Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılında ihracata 44,1 milyar dolarlık destek sağlayan Türk Eximbank'ın 2020'de 28,9 milyar dolar nakdi kredi ve 21,1 milyar dolar sigorta/garanti olmak üzere toplam 50 milyar dolarlık bir hacimle ülke ihracatının yüzde 26,3'üne destek sağlamayı hedeflediğini ifade etti.

Ruhsar Pekcan

140 BAZ PUAN İNDİRİM

Türkiye'nin makroekonomik göstergelerindeki olumlu gelişmeler sonucunda ülke risk priminde yaşanan gerilemenin gelecek dönemde bankanın döviz kaynak maliyetlerini daha da düşüreceğine dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: "Türk Eximbank önümüzdeki dönem uluslararası piyasalardan gerçekleştirilecek uygun maliyetli ilave borçlanmalar kapsamında ihracatçıların döviz kredilerini daha uygun koşullarda ve daha yoğun bir biçimde kullanabilmesine imkan tanıyacak yeni bir faiz indirimine gitti. Bu kapsamda, kısa vadeli döviz kredilerinde 60 baz puana varan, reeskont döviz kredilerinde 90 baz puana varan, orta ve uzun vadeli döviz kredilerde ise 140 baz puana varan faiz indirimi yapıldı. Yeni indirimle birlikte faizler, kısa vadeli döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 1,80-2,00, reeskont döviz kredilerinde libor/euribor+yüzde 0,30-1,50, orta ve uzun vadeli döviz kredilerinde ise libor/euribor+yüzde 1,00-3,75 aralığına gerilemiş oldu."

MALİYETLERİ DÜŞÜRMEYE DEVAM

Bakan Pekcan, Türk Eximbank'ın yeni dönemde 120 günden 10 yıla kadar uzanan vade aralığında ve rekabetçi faiz oranları ile ihracatçıların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğini belirterek, "İhracatçılarımızın finansman maliyetlerini düşürmek ve yeni pazarlara rahatça açılmalarını sağlamak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" mesajını verdi.

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