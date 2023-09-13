İhracata teşvik: 3 ayda 10 kat arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ihracatçılara finansman desteğini 3 ayda 10 katına yükseltti. Merkez Bankası, ihracatı teşvik eden reeskont kredilerinde yeni bir karar aldı. Temmuz ayında yapılan değişikliklerle günlük kredi kullandırım limitini 1,5 milyar liraya çıkaran Merkez Bankası, şimdi de bu tutarı 3 milyar lira yaptı. Merkez Bankası, aldığı karar ile ihracatçının finansmana erişimini desteklemeye devam ederken, kullandırılan kredilerde KOBİ'lerin aldığı payın artırılmasını da önceliklendiriyor. Daha önce yapılan düzenleme ile reeskont kredilerinde yüzde 30 ilave döviz satışı ve önden döviz satış şartı gibi koşullar kaldırılmıştı.





GÜNLÜK TUTAR 3 MİLYAR TL OLDU

Bu yılın nisan-mayıs aylarında günlük ortalama 300 milyon lira düzeyinde gerçekleşen reeskont kredileri kullanımları, Merkez Bankası'nın 20 Temmuz'daki limit artış kararını takiben günlük ortalama 1,5 milyar TL seviyelerine ulaştı. TCMB'nin yeni kararıyla ihracat ve döviz getirici diğer faaliyetleri kapsayan reeskont kredisi kullanımının 3 milyar lirayı bulması bekleniyor. Böylece Merkez Bankası'nın finansman kolaylığı ile ihracat performansına sağlanan destek artarak devam edecek. Merkez Bankası'nın, ihracatçılardan sağladığı geri bildirim akışı ve proaktif etki analizleriyle gerekli ölçüde ihtiyaç duyulan adımları atmayı sürdüreceği belirtiliyor.





FİNANSMANA ERİŞİMDE İHRACATÇIYA ÖNCELİK

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont kredilerindeki düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritasını kararlılıkla uyguladıklarını ifade etti. Erkan, “Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz. İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ’lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz” diye konuştu.





Teşvikler rekor getirdi

Temmuz ayında 50,3 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ağustosta 49,1’e gerileyerek 50,0 eşik değerinin altında kaydedildi. Böylece endeks, ihracatçıların Avrupa pazarlarında karşılaştığı koşulların zorlaştığına işaret etti. İhracatçıların dış pazarlarda karşılaştığı olumsuzluklara rağmen TCMB’nin reeskont kredisi desteğiyle tarihin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşılmıştı. Ağustosta 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükselen ihracat, yılın 8 ayında 164 milyar 907 milyon dolar olarak gerçekleşti.





Her zaman yanınızdayız

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, reeskont kredileriyle kapsayıcı ve sürdürülebilir ihracat artışı için ihracatçının yanında olmaya devam ettiklerini bildirdi. İzmir programı kapsamında Vali Süleyman Elban’ı ziyaret eden Bakan Bolat, daha sonra AK Parti İl Başkanlığı’na geçti. Bolat, burada yaptığı konuşmada, reeskont kredi hacmindeki artışı değerlendirdi. Finansman desteğinin, günde yaklaşık 103-105 milyon dolara ulaştığını ifade eden Bolat, “Dış ticaret açığı ve cari açığı azaltmak için ihracatın artırılması en büyük hedefimiz. Bunun 2 milyar lirası Eximbank kaynaklarından tahsis edilecek. Onlardan da artık ihracatta yeni hamleler yapmalarını bekliyoruz” açıklamasını yaptı.



