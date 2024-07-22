İhracata yeni teşvik

Türkiye'nin dış satım kapasitesini artıran ve firmaları ihracata teşvik edenler korunacak. AK Parti tarafından hazırlanan 14 maddelik torba yasa teklifiyle ihracata yeni teşvikler getirilecek. Sanayi Komisyonu, reklam ve rekabet kanununda değişiklik öngören yasa teklifinin görüşmelerine yarın başlayacak.

YEREL PAZAR KORUNACAK

Teklifle, yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünün artırılması ve yurt dışı menşeli pazar yerlerine karşı korunması sağlanacak. İstihdam seviyesinin artırılması ve ihracat artışına hız kazandırılarak daha çok işletmenin ihracata yönelmesinin sağlanması amacıyla destekleyici tedbirler alınacak. Yurt içinden yurt dışına e-ticaret yoluyla ihracat yapanların lisans ücretlerinin hesaplanmasında indirim uygulanacak. Bu kapsamda, pazar yerleri üzerinden yurt dışına yapılan satışlar, lisans ücretlerinde hesaba dahil edilmeyecek. Ayrıca, yatırım harcamalarının toplamının iki katının lisans ücretinin hesaplanmasına esas teşkil eden net işlem hacminden indirilmesine yönelik düzenleme yapılıyor.

CEZASI 5 MİLYON LİRA

Türk Ceza Kanunu'nda yapılacak değişiklikle piramit satış yöntemini kullananlar, yayanlar ve bu sistemi ticari amaçla destekleyenlere ağır cezalar uygulanacak. Doğrudan satış yöntemleri konusunda yapılan aykırılıklarda cezalar artırılacak. Tüketicinin cayma hakkı gibi konularda belirlenen kurallara aykırı davrananlara 1 milyon lira ila 5 milyon lira arasında ceza öngörülüyor.

YARGI YÜKÜ HAFİFLEYECEK

Halihazırda uzlaşma müessesesi kapsamında bulunmayan Reklam Kurulu tarafından verilen idari para cezalarında da muhataplara uzlaşma imkanı tanınıyor. Bu sayede, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara ilişkin hükümlerin ihlalinden kaynaklanan idari işlemlere ilişkin yargının üzerindeki yük hafifletiliyor.







