İhracatçı ailesi büyüyor

Türkiye, salgına rağmen ihracatını aylık yüzde 46,9 artırmayı başardı. Böylelikle haziranda 19.7 milyar dolar ihracat gelirine ulaşırken, dış satışta 19 ülkeye aylık ihracatta rekor kırdı. Bu ülkeler Almanya, ABD, İtalya, Hollanda, Romanya, Bulgaristan, Kanada, Çekya, Avusturya, Sırbistan, Meksika, Kırgızistan, Senegal, Kolombiya, Kosova, Cibuti, Fildişi Sahili, Dominik Cumhuriyeti ve Paraguay oldu. TİM verilerine göre, Türkiye’nin ihracattaki lokomotif ülkesi Almanya’ya haziran ayında 1 milyar 568 milyon 505 bin dolar tutarında dış satım gerçekleştirildi. Almanya ayrıca haziran ayında Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği tüm ülkeler arasında liderliğini korudu. Türkiye’nin rekor kırdığı diğer ülkeler ABD, İtalya ve Hollanda’da en fazla ihracat gerçekleştirilen 10 ülke arasında yer aldı.

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100 MİLYON DOLAR KATKI

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Adıyaman İrtibat Bürosu açılışında konuştu. Koronavirüs sürecinde ihracat yapan firmaların arttığına işaret eden Gülle, ihracatın, Türkiye için önemine vurgu yaptı. Gülle, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz hem sanayiciye hem üreticiye çok büyük destek verdi. Allah’a çok şükür bu destek karşılıksız kalmadı. Bu pandemi döneminde çalıştık, ürettik. Bu pandemi dönemi sonra için de Türkiye için çok büyük şans doğdu. Bugün çok önemli bir şekilde üretime, ihracata bir teveccüh var. Bunu iyi okumamız lazım. Her ay ihracat rakamlarını açıkladığımızda, ihracat ailesine 2 bine yakın firmamız katılıyor. Bu firmalar 80 ile 100 milyon dolar arasında bir katkı sağlıyor.”

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MEKSİKA'YA OTOMOBİL CİBUTİ'YE HAZIR GİYİM

Türkiye’nin ihracatta rekor kırdığı 19 ülkenin 7 tanesine en fazla çelik sektörü dış satım gerçekleştirdi. Dominik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kanada, Kolombiya, Paraguay, Romanya ve Senegal’e en fazla ihracatı çelik sektörü yaptı. ABD, Bulgaristan, Hollanda, Kosova ve Sırbistan’a dış satımda kimyevi maddeler ve mamulleri sektörü ön plana çıktı. Almanya, İtalya ve Meksika’ya otomotiv sektörü, Avusturya’ya demir ve demir dışı metaller, Cibuti’ye hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri, Çekya’ya hazır giyim ve konfeksiyon en fazla ihracatı yaptı.

ALMANYA İLK SIRAYI KAPTIRMIYOR

Almanya 1.568

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ABD 1.182

İtalya 1.021

Hollanda 668.6

Romanya 475.8

Bulgaristan 298.4

Kanada 198.3

Çekya 133.5

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Sırbistan 128.6

Avusturya 128.1

Meksika 83.6

Kırgızistan 57.6

Senegal 53.7

Kolombiya 52.7

Kosova 50.7

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Cibuti 45.9

Kotdivuar 44.3

Dominik Cum. 29.4

Paraguay 8.9

*Türkiye, haziran ayında aylık bazda 19 ülkeye gerçekleştirdiği ihracat artışında rekora imza attı.

TÜRK ÇELİĞİNE ASYA'DAN YAKIN İLGİ

Türkiye’nin Uzak Doğu ülkelerine yaptığı ihracat, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,7 artışla 1 milyar 999 milyon 969 bin dolar oldu. Bu dönemde Uzak Doğu ülkelerine ihracat yüzde 116,5 artarak 517.6 milyon dolara yükseldi. Çin’e ihracat aynı dönemde, yüzde 46,2 artarak 1 milyar 683 milyon 265 bin dolara çıktı. Bu ülkeye en fazla ihracat, yılın ilk yarısında İstanbul’dan yüzde 23,2 artışla 477.4 milyon dolarla gerçekleşti.

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