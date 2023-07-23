İhracatçı kredide sorun yaşamayacak

Ekonomi yönetiminin yeni dönemdeki anahtar sözcükleri, 'miktarsal sıkılaştırma' ve 'seçicilik' olarak belirlendi. Bu noktada, bankalar, kredi kullanmak isteyen müşterilerine karşı daha seçici olmaya yönlendirilecek. Ticari kredilerde ise 'miktarsal sıkılaşma' yolu izlenerek, ilave kredi kullanımında musluklar kısılacak.

Finansal sıkılaştırma politikasını sürdürecek olan ekonomi yönetimi, gereğinden fazla ve ilave kredi kullanımının da önüne geçecek. Ek kaynak ve yan gelir oluşturmak için kredi çekimi gibi yöntemlerle piyasaya fazladan parasal giriş durdurulacak.

Bu noktada atılacak adımlar şöyle:

KAPSAYICI POLİTİKA

Ekonominin tüm aktörlerini kapsayacak biçimde gereğinden fazla kredi kullanımının önüne geçilecek. Parasal şişkinliğin getirdiği enflasyonu durdurmak için ilave parasal girişe izin verilmeyecek.

İHTİYAÇ FAZLASI KREDİYE İZİN YOK

Bireysel kredilerin kullanımı zorlaşacak. Başvuru süreçlerinde geri ödeme gücü gözetilecek. Bankalar müşterilerin kredi, kredi kartı, ek hesap, kredi kartı ve ek hesap limit artışı başvurularında daha seçici olacak. Bu noktada da ödeme gücü kriter alınacak. İhtiyaç fazlası kredi verilmeyecek. Borcunu kapatma riski taşıyan müşterilerin fazladan borç yapmasının da önüne geçilecek.

MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA

Ticari kredilerde bankalar, müşterilerine geri ödemesinde güçlük yaşanacak miktarda kredi açmayacak. Kredi limitleri kredi notuna göre belirlenirken, yatırımcının ihtiyacından fazla kredi kullanmasının önüne geçilecek.

Yatırıma güçlü destek

İhracatçılar kredi bulma konusunda sıkıntı yaşamayacak. İhracatla uğraşan iş insanlarına kredi kullanımında esnek davranılacak. İhracat ağırlıklı ekonomik büyümenin tersine dönmemesi için ihracatçıların yatırım gücünün yüksek tutulması amaçlanıyor.



