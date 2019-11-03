İhracatçıya ucuz kredi

Özellikle Barış Pınarı Harekatı sonrasında Türkiye ekonomisine yönelik yaptırım tehditlerine rağmen Ekim ayı ihracatımız 16,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhracat Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,53 azalarak 16 milyar 336 milyon dolar oldu. İthalat ise yüzde 10,79 artışla 18 milyar 179 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Dş ticaret hacmi ise, yüzde 4,6 artışla 34 milyar 515 milyon dolar olarak belirlendi. İhracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 101,1 iken 2019 Ekim ayında ise yüzde 89,9 oldu.

KÜMÜLATİF İHRACAT %2,3 ARTTI

İsmail Gülle -Ruhsar Pekcan - Rıza Tuna Turagay

Ekim ayı ihracatını, Denizli'de düzenlenen basın toplantısıyla açıklayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Geçen sene ekim ayı ihracat rakamımız ise GTS'ye göre 16 milyar 590 milyon dolar. Burada sanki 250 milyon dolar geride kalmış gibi gözüksek de bu ihracat rakamı gerçekten çok iyi bir rakam. Hatta eylül ayında yakalamış olduğumuz 15 milyar 120 milyon dolarlık ihracatımıza göre de 1 milyar 116 milyon dolar daha üstünde. ÖTS'ye göre ise geçen sene de bu sene de 15,6 milyar dolar. Orada bir fark yok. İlk 10 ayda kümülatif ihracatımız yüzde 2,1 artışla 148 milyar 842 milyon dolar olarak gerçekleşti" diye konuştu.

EXİMBANK FAİZİ DÜŞÜRDÜ

Eximbank'ın KOBİ'lere ve yüksek teknolojili ürün üreten ihracatçılara kullandırdığı TL kredilerindeki faiz oranı ise yüzde 8,79'a çekildi. Eximbank'tan KOBİ'lerin faydalanma oranını yüzde 72'lere çıkardıklarını vurgulayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Hedefimiz en kısa zamanda 73'e daha sonra 75'e çıkarmak. KOBİ'lerimize ve yüksek teknoloji ürün ihraç eden firmalarımıza TL bazında uyguladığımız faiz oranı bugün itibariyle 8,79'a düştü” dedi.Pekcan, “Türkiye geneli ihracatın yüzde 26'sı Eximbank tarafından finanse ediliyor. Bu oran Denizli'de yüzde 50" ifadesini kullandı.

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BÜYÜMEYE 9,7 PUANLIK KATKI

Türkiye'nin yüzde 5 büyüme hedefini yakalayacağına inandığını dile getiren Pekcan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın istihdam odaklı kredi paketinin devreye alındığını açıklaması sonrası kamu bankalarının kredi faizlerinin aşağı yönlü hareket ettiğine işaret etti.

Net ihracatın Türkiye ekonomisinin büyümesine ilk 6 ayda verdiği katkının 9,7 puan oldu. Ekimde en fazla ihracat 7 milyar 500 milyon dolar ile ham madde (ara mallar) grubunda gerçekleşti. Fasıllar bazında ise 2 milyar 480 milyon dolarla motorlu kara taşıtları grubu oldu. En çok ithalat yapılan fasıl, 3 milyar 296 milyon dolarla mineral yakıtlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler olarak kayıtlara geçti.

ALMANYA İLK SIRADA

Geçen ay en fazla ihracat, 1 milyar 490 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. Bu ülkeyi 982 milyon dolarla İngiltere ve 978 milyon dolarla Irak izledi. En fazla ithalat ise 1 milyar 817 milyon dolarla Rusya'dan gerçekleştirildi. Bu ülkeyi 1 milyar 764 milyon dolarla Çin ve 1 milyar 627 milyon dolarla Almanya takip etti. Gümrük idarelerince ekimde tahsil edilen vergiler, 13 milyar 377 milyon lira oldu.

KÜRESEL ZORLUKLARA RAĞMEN YÜKSELİŞ

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, küresel ticaretteki zorlu sürece rağmen Türkiye olarak ihracatta olumlu bir grafiğe imza attıklarını belirterek, "İhracatçılar olarak bizler Yeni Ekonomi Programı ile çizilen yol haritasının, büyüme, istihdam, enflasyon ve cari denge beklentilerine uygun olarak 2020 yılının ilk çeyreği itibariyle Türkiye ekonomisinde yeni bir değişim sürecini sırtlayacağını öngörüyoruz" dedi. Güney Kore, Birleşik Krallık, Almanya, İspanya ve Güney Afrika gibi ülkelerde ihracat daralması yaşandığını, Türkiye'nin ihracat artışıyla bu ülkelerden ayrıştığına işaret eden Gülle, ihracat yapan firma sayısının 13 yıldır ilk kez ithalat yapanları geride bırakarak 83 bin 286'ya yükseldiğini dile getirdi.