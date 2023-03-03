İhracatta 1.5 milyar dolarlık deprem kaybı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana geldiği şubat ayında ihracat yıllık yüzde 6,4 azalarak 18,6 milyar dolar oldu. Ticaret Bakanlığı, ülke ihracatının yüzde 8,6’sını oluşturan 11 ildeki deprem felaketinin, dış satım üzerinde doğrudan 1,5 milyar dolarlık aşağı yönlü etki yaptığını açıkladı. Özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde düşüş yaşandı. Afetzede 11 şehrin ihracatı yüzde 43 kayıpla 985 milyon dolara geriledi.

KAPASİTE YÜZDE 60’A ÇIKACAK

Bu illerin, Gayri Safi Yurt İçi Hasılası (GSYH) içindeki payı yüzde 9,8 seviyesinde bulunuyor. Depremden az etkilenen Gaziantep ve Adana’da üretim toparlanırken; Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya’da çarklar yeniden dönmeye başladı. Hatay sanayisinde ise bakım ve onarım çalışmaları hızla sürüyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, yaptığı yazılı açıklamada Ramazan Bayramı’ndan sonra deprem bölgesinde kapasitenin yüzde 60 çıkacağını öngördüklerini söyledi.

Mustafa Gültepe

ÇİFT MAAŞ ÖNERİSİ

Gültepe, şu değerlendirmelerde bulundu: “Burada devlet ve özel sektör olarak depremzede yurttaşlarımızın bölgede kalmalarını ve yeniden işe dönüşlerini cazip hale getirecek adımları atmamız gerekiyor. Bakanlıklarımız ve ilgili kurumlar, bu konuda önemli düzenlemeler yaptı. Bütün bunların yanı sıra bölgedeki fabrikalarda işine dönen depremzedeye çalıştığı firmadan alacağı maaşa ilave olarak en az 6 ay süre ile bir maaş da devletimiz verebilir.” Mustafa Gültepe, bölgede üretimin geçici olarak devre dışı kalmasına rağmen Türkiye’nin siparişleri karşılayabilecek kapasiteye sahip olduğunun da altını çizdi.

Bin 455 firma ihracat ailesine katıldı

Şubat ayında 18 il ihracatını artırırken, en çok dış satıma imza atan ilk 5 il İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir ve Ankara oldu. Geçen ay bin 455 firma ihracat ailesine katıldı. Birim ihracat değeri ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,6 artışla 1,69 dolara çıktı. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkeler Almanya, İtalya, ABD, Rusya ve İngiltere şeklinde sıralandı.

En yüksek katkı otomotivden

Türkiye’nin ocak-şubat dönemini kapsayan ilk 2 aylık ihracatı yüzde 1,5 artışla 38 milyar dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracat ise 254,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen ay ihracata en yüksek katkıyı 2,6 milyar dolarla otomotiv sektörü verdi. İlk 5'teki diğer sektörler 2,3 milyar dolarla kimya, 1,6 milyar dolarla hazır giyim, 1,3 milyar dolarla elektrik elektronik ve 1,1 milyar dolarla çelik oldu.

Parite kaybı 529 milyon dolar

Geçen yıla göre değerlendirildiğinde dış talebin zayıf seyri ve avro-dolar paritesinin düşük gerçekleşmesi de ihracatı nispeten baskıladı. Parite sebebiyle kayıp 529,2 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Şubat ayı ithalatı 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 22'si enerji ithalatından kaynaklandı. Söz konusu dönemde işlenmemiş altın ithalatındaki artış dikkat çekti. İşlenmemiş altın ithalatı yüzde 858,7 artışla 4,1 milyar dolar oldu. Şubat ayında ithalattaki artışta öne çıkan ürün grupları arasında otomotiv ithalatı yarı iletken krizinin aşılmasından dolayı 2,1 milyar dolar (yüzde 81 artış), makine ithalatı 2,9 milyar dolar (yüzde 22,2 artış), elektrikli makineler ithalatı 2,1 milyar dolar (yüzde 40,5 artış) olarak gerçekleşti.



