İhracatta hesaplar değişiyor

Ticaret Bakanlığı ihracatta artık firmaların merkezini değil üretim yerlerini baz alacak. Yeni sistem kapsamında, illerdeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla oluşturduğu "Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri"ni Ocak 2024'ten itibaren yayınlamaya başlayacak.

YATIRIMLARI YANLIŞ YERE YÖNLENDİRİYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan "İllere Göre Dış Ticaret İstatistikleri"nde, dış ticareti gerçekleştiren firmanın merkezinin bulunduğu il bilgisi esas alınıyor. Bu durum, merkez ili ve üretim ili farklı firmalarda, ihracat istatistiklerinin merkez ili yönünde kümeleşmesine neden olabiliyor. Ayrıca dış ticaret firması aracılığıyla yapılan ihracatın, üretimin yapıldığı il yerine, dış ticaret firmasının bulunduğu ilde ihracatın kaydedilmesine yol açıyor.

3 BAKANLIKTAN ORTAK ÇALIŞMA

Üretimin yapıldığı illerin tespiti amacıyla Ticaret Bakanlığı, ihracatçı/imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının sanayi sicil belgesi verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığının kayıtlarıyla eşleştirildi. Üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde, üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözleniyor. Bu kapsamda elde edilen istatistiklerle il bazlı/bölgesel politikaların veriye dayalı belirlenmesine önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

İGE 63,2 MİLYARLIK KREDİYE KEFİL OLDU

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE AŞ) ziyarette bulundu. Bolat, 17 Kasım itibarıyla kuruma 15 bin 10 kefalet başvurusu yapıldığını açıkladı. Bolat, "Onaylanan 12 bin 340 başvuru kapsamında, ihracatçılarımızın yaklaşık 63,2 milyar lira tutarındaki kredisi için 53,4 milyar lira değerinde kefalet sağlanmıştır" dedi.

EXİMBANK’TAN İLK 10 AYDA 33,6 MİLYAR $ FİNANS DESTEĞİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın ekim sonu itibarıyla ihracatçılara toplam 33,6 milyar dolar destek sağladığını belirterek, "Türkiye'nin en büyük ihracat kredi ve alacak sigortası kuruluşu olan Türk Eximbank, Ekim 2023 sonu itibarıyla ihracatçılarımıza 15,1 milyar dolar kredi, 18,5 milyar dolar sigorta ve garanti olmak üzere toplam 33,6 milyar dolar destek sağladı. Bu desteklerin artarak devam etmesi için hayata geçirilen projeler hakkında istişarelerde bulunduk" açıklamasını yaptı.







