İhracatta yükseliş trendi sürecek

Marmara Grubu Vakfı (MGV) tarafından bu yıl 26'ncısı düzenlenen Avrasya Ekonomi Zirvesi'nde Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel çatışmalar, küresel belirsizlikler, enerji krizi, gıda güvenliği, iklim değişikliği gibi başlıklar ele alındı. Zirvenin açılışında konuşan Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Avrasya bölgesinden Türkiye'ye çok önemli yardımlar yapıldığını belirterek, karşılıklı ticaretin aksamamasının normale dönüş adına son derece önemli olduğunu vurguladı. Gültepe, gelecek dönemde iş birliklerinin artarak devam edeceğini söyledi.

YIKIMIN ETKİLERİNİ GEÇEN AY HİSSETTİK

Gültepe, Türkiye'nin küresel ticaret ve tedarik zincirleri adına son derece önemli bir ülke olduğunu vurguladı. 2022'yi 254 milyar doların üzerinde ihracatla kapattıklarını söyleyen Gültepe, 2023 için 265 milyar dolarlık ihracat hedefi olduğunu dile getirdi. Gültepe, depremin üretim bölgelerine verdiği zararın geçen ay ihracat rakamlarında hissettiklerini belirterek, "Mart ayıyla beraber rakamlarımızda olumlu sinyaller var. En kısa sürede yaralarımızı sararak ihracatımızın yükseliş ivmesini sürdürmesini

hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

İş dünyası ve akademisyen bir arada

Marmara Grubu Vakfı Başkanı Akkan Suver de zirvelerin 26 yıldır Asyalı, Avrupalı, Afrikalı, zaman zaman da ABD'nin ünlü düşünürlerini, devlet insanlarını, akademisyenlerini, iş insanlarını ve din adamlarını bir araya getirdiğini söyledi. Suver, "Avrasya Ekonomi Zirvesi bir düşüncesi olan, üretken bir değer sahibi kişilerin oluşturduğu bir platformdur" değerlendirmesini yaptı.







