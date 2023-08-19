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Ekonomi

İki milyon konut ve iş yeri dönüştü

2012’de başlayan dönüşüm seferberliğiyle Türkiye genelinde 978 bin riskli birim yıkıldı, 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımı tamamlandı. İstanbul’da 90 bin, Ankara’da 10 bin olmak üzere toplamda 250 bin konutun dönüşümü devam ediyor. Hedef 5 yıl içinde 2 milyon konutu daha dönüştürmek.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 19/08/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

Sağlıksız yapı stokuna karşı devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında 11 yılda büyük mesafe alındı. 2012’de başlatılan dönüşüm seferberliğinde Türkiye genelinde 978 bin riskli birim yıkıldı, 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımı tamamlandı. 289 bin 140 bağımsız birimin ise proje ve yapım çalışmaları devam ediyor.

71 İLDE PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Ülke genelinde tüm yapıların güvenli hale gelmesi hedefiyle başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ediyor. 2012 yılında yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile Türkiye genelinde 977 bin 874 riskli bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi. Bu süreçte 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapım çalışmaları tamamlandı. 81 ilde belirlenen riskli yapılar ile 75 ilde belirlenen riskli ve rezerv yapı alanlarında proje yürütülüyor.

2 MİLYON KONUT DAHA YENİLENECEK

Yapı denetim sistemi, sosyal konut ve kentsel dönüşümle 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda yaşaması sağlandı. Şu anda kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul’da 90 bin, Ankara’da 10 bin olmak üzere toplamda 250 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor. Afetlere hazır Türkiye için çalışmalar artırılarak 5 yıllık sürede her yıl 400 bin konut olmak üzere öncelikli 2 milyon konutun daha dönüşümü hedefleniyor.

Bugüne kadar 89,9 milyar TL harcandı

Dönüşüm projeleri için güncel fiyatlarla bugüne kadar toplam 89,9 milyar TL harcandı. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik vatandaşlara kira yardımı ve faiz desteği ile proje ve kamulaştırma işlemleri için yaklaşık 30 milyar 771 milyon lira ödendi. Yapılan ödemelerin güncel değeri bir trilyon TL’yi buluyor.

6,6 milyon ev ve iş yeri denetlendi

Bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları bir yandan da yeni konutların inşası sürerken yapı denetim çalışmalarına da ara verilmiyor. Bakanlıkça yapı denetim çalışmaları kapsamında da bugüne kadar 6,6 milyon ev ve iş yeri denetlendi.


Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?
Emlak Konut THY Arnavutköy kurası çekildi mi?

THY-Emlak Konut Yenişehir Evleri kapsamında kura çekilişi için nefesler tutuldu. THY Emlak Konut Arnavutköy projesi 2023 kura çekimi sonuçları merakla bekleniyor. THY Emlak Konut konut projesi ile İstanbul'da evi olmayanları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan kampanyada yer alan 1+1, 2+1 ve 3+1 daireler kura ile satışa sunulacak. Yenişehir evlerine başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar gerçekleştirildi. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekilişi henüz yapılmadı. Peki Emlak Konut Arnavutköy kurası ne zaman çekilecek? THY Emlak Konut Arnavutköy başvuru kura sonuçları ne zaman belli olacak?


#Kentsel Dönüşüm
#Konut
#Riskli yapı
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