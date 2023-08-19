İki milyon konut ve iş yeri dönüştü

Sağlıksız yapı stokuna karşı devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarında 11 yılda büyük mesafe alındı. 2012’de başlatılan dönüşüm seferberliğinde Türkiye genelinde 978 bin riskli birim yıkıldı, 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapımı tamamlandı. 289 bin 140 bağımsız birimin ise proje ve yapım çalışmaları devam ediyor.

71 İLDE PROJE YÜRÜTÜLÜYOR

Ülke genelinde tüm yapıların güvenli hale gelmesi hedefiyle başlatılan kentsel dönüşüm seferberliği hızla devam ediyor. 2012 yılında yürürlüğe giren Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu ile Türkiye genelinde 977 bin 874 riskli bağımsız birimin yıkımı gerçekleştirildi. Bu süreçte 2 milyon 44 bin 964 bağımsız birimin yapım çalışmaları tamamlandı. 81 ilde belirlenen riskli yapılar ile 75 ilde belirlenen riskli ve rezerv yapı alanlarında proje yürütülüyor.

2 MİLYON KONUT DAHA YENİLENECEK

Yapı denetim sistemi, sosyal konut ve kentsel dönüşümle 24 milyon vatandaşın depreme dayanıklı konutlarda yaşaması sağlandı. Şu anda kentsel dönüşüm kapsamında İstanbul’da 90 bin, Ankara’da 10 bin olmak üzere toplamda 250 bin konutun dönüşümü sahada devam ediyor. Afetlere hazır Türkiye için çalışmalar artırılarak 5 yıllık sürede her yıl 400 bin konut olmak üzere öncelikli 2 milyon konutun daha dönüşümü hedefleniyor.

Bugüne kadar 89,9 milyar TL harcandı

Dönüşüm projeleri için güncel fiyatlarla bugüne kadar toplam 89,9 milyar TL harcandı. Bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesine yönelik vatandaşlara kira yardımı ve faiz desteği ile proje ve kamulaştırma işlemleri için yaklaşık 30 milyar 771 milyon lira ödendi. Yapılan ödemelerin güncel değeri bir trilyon TL’yi buluyor.

6,6 milyon ev ve iş yeri denetlendi

Bir yandan kentsel dönüşüm çalışmaları bir yandan da yeni konutların inşası sürerken yapı denetim çalışmalarına da ara verilmiyor. Bakanlıkça yapı denetim çalışmaları kapsamında da bugüne kadar 6,6 milyon ev ve iş yeri denetlendi.







