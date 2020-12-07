İkinci el araçlardaki hilelere dikkat: Ölüme bile sebep olabilir

Koronavirüs vatandaşın kişisel izolasyon tedbirlerini artırdı. Bu durum ise ikinci el araç piyasasında hareketlenmeye neden oldu. Bu hareketlenme piyasada satıcıların hileye yönelmesini de beraberinde getirdi.

Hasarsız, değişensiz, boyasız diye satışa sunulan birçok araçta, ölüme götürecek hileler olduğuna dikkat çeken Auto King Servisler ve Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Bülent Şanlı, vatandaşa araç satın alırken nelere dikkat etmesi gerektiği hakkında bilgi verdi. Şanlı, “2'nci el araç alırken mutlaka konusunda uzman, TSE belgeli hizmet noktalarından ekspertiz yaptırarak araç alınmalı. Kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı kişiler hayatlarını kaybedebiliyor. İki araba birleştirilerek orijinalmiş gibi satılıyor, air bag açmış araçlar 500 liralık hileli onarımla tekrar piyasaya sürülebiliyor” diye konuştu.

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İKİ FARKLI ARAÇ BİRLEŞEREK ORJİNAL DİYE SATILIYOR

Her aracın kazaya karışabileceğini ve bu kazalar sonucunda ağır hasarlar meydana geldiğini dile getiren Şanlı, “Bir araç arkadan hasar aldığında; önü hasarlı arkası hasarsız bir başka araçla, hatta kendi renginde bir başka araçla birleştirilerek orijinal diye satılabiliyor. Burada kullanıcıları bazı riskler bekliyor. Uygun standartlarda yapılmayan araç onarımları ve birleştirmeleri sonucu kullanıcılar hayati riskle karşılaşabiliyorlar. Bir kaza sırasında aracın orijinal fabrikasyon kaza direncine karşı aynı şiddette kazalara karışması durumunda ne yazık ki içerideki kişiler bu kalitesiz ve standart dışı onarımlardan dolayı hayatlarını kaybediyor” ifadelerini kullandı.

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İki aracın birleşmesinin gözle anlaşılamayacağını söyleyen Şanlı, “Bu uzmanlık gerektiren bir konudur. Ekspertiz noktalarında bunları teyit ederek içiniz rahat bir şekilde araç alabilirsiniz” dedi.

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ARACIN PUNTA NOKTALARINA DİKKAT!

Aracın boya kalınlık ölçümlerinin orijinal fabrika değerinde çıkmasının kati surette aracın hasarsızlığını göstermediğini söyleyen Şanlı, “Mutlaka boya kalınlık ölçümünün yanı sıra aracın punta noktalarına bakılmalıdır. Kaputu açtığımızda aracın fabrikasyon imalatı sırasında çekilmiş olan orijinal megeslerinin, air baglerinin kontrollerinin yapılması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

DÜŞÜK KİLOMETRE HİLESİ

Araç satın alırken düşük kilometreli olmasına vatandaşın dikkat ettiğini söyleyen Şanlı, satıcıların aracın kilometresiyle de oynayabileceğini hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

“Araçlar muayene istasyonlarına götürülerek, uygunluk testinden geçiriliyor. Bu muayene sırasında araçların kilometreleri sisteme işleniyor. Tramer sorgusunun yanında muhakkak araç kilometrelerine dikkat edilmesi gerekiyor. Bunlar uzman ekspertiz noktalarında tespit edilebilir. Bir araç fazla kilometre yapabilir ancak yetkili ve özel servislerde bakımları rutin olarak aksatmadan yaptırılmışsa, kullanılan parçaları fatura ile ibraz edilebiliyorsa, yüksek kilometreli araç alınmasının da hiçbir riski söz konusu değildir.”

FOTOĞRAF 7 Her ihtiyaca yönelik araç bulunabilen ikinci el pazarında, bu kadar fazla seçeneğin olması ve oluşabilecek tehlikeli durumlar karar verme sürecinde alıcıları oldukça zora sokuyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen alıcılar ince eleyip sık dokurken zaman zaman hatalar da yapılabiliyor. Oto galerici Mustafa Üzer, araç alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi. Dikkat edilmesi gereken 4 altın kural <br>< br> Araç alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken 4 altın kuraldan bahseden Üzer, şunları kaydetti: “Birinci kuralımız; 5064’e mesaj çekeceğiz aracın şase numarasını; ‘Hasar S şasi numarası’ yazacağız. Arabamızın hasar kaydını göreceğiz. İkinci kuralımız; telefonumuza HGS uygulamasını indireceğiz aracın geçmiş muayene sorgulamasını yapacağız. Üçüncü kural; araba ne olursa olsun alırken bir oto ekspertiz götürelim bu da olmazsa olmaz bir şey... Dördüncü kural ise; satış esnasında noter evrakımızı verelim satış işlemi başlayınca para transferi yapın. Paranızı hesabınızda görene kadar imza atmayın. Noterle irtibatlı olarak ama bu 4 altın kuralı yapsınlar. Bu sektör şu anda hızlı bir sektör herkes buna yöneliyor. Memur da olsa işçi de olsa herkes araba satma hevesinde, herkesin popüler mesleği” dedi. Fiyatlarda düşüş yaşanacağını zannetmiyoruz <br> <br> İkinci el araç fiyatlarından da bahseden Üzer, “Son 15-20 gündür satışlarda gözle görülür bir azalma var. Fiyatlarda da genel anlamda çok büyük bir düşme yok. Fiyatlarda düşüş yaşanacağını zannetmiyoruz. Araba alacak arkadaşlarımız çok düşmesini beklemesin. Abartı bir şekilde fiyat düşme şansı yok” diye konuştu. Satışlar şu anda zayıf <br> <br> Satışlar hakkında da bilgiler aktaran Üzer, “Satışlar şu anda zayıf. Arayan soranlar düştü biz arabalarımızı getirdik ama satışlarımız çok zayıf. Şimdi 12. aya girdik mi bayiler yeni kampanyalar yapıyor. Sıfır araç satmak için yeni kampanyalar düzenliyorlar. O kampanyalardan dolayı ikinci el araçların fiyatı düşer... Yeni seneye girdiğimiz zaman normale binecektir diye düşünüyorum. Millet şimdi araçlarda fiyatın düşmesini bekliyor ama düşmez. Şimdi 100 bin liraya alınan bir aracı nasıl 80-90 bin liraya verelim. Kimse zararına mal vermez” ifadesini kullandı. İkinci el araç alırken dikkat edilmesi gereken altın kurallar İkinci el araç alacaklar dikkat: İşte dört altın kural Koronavirüs (Covid-19) salgınından sonra yaşanan sıfır araç tedarik sorunu, vatandaşları ikinci el araç almaya yönlendirdi. Fazla seçeneğin olduğu piyasada vatandaşlar uyarılırken araç satın alırken dikkat edilmesi gereken kurallar altın değerinde önem taşıyor.

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EKSPERTİZ SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

Aracın eksper kontrolünden geçme süreci hakkında bilgi veren Şanlı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Ekspertiz noktalarına araç geldiğinde aracın önce kaporta boya testleri yapılır. Boya kalınlık ölçümlerinin yanında aracın orijinal koordinatlarını etkileyecek bir hasara karışıp karışmadığı analiz edilir. Bu konuda aracın motor içinden tutun, bagaj havuzuna varıncaya kadar; şase bağlantı noktaları, aracın ana iskeleti, titizlikle uzman ekipler tarafından kontrolden geçirilir. Aracın motor performans testinin yapılabilmesi için dyno denilen test cihazlarına bakılır. Aracın üreticinin tavsiye ettiği beygir gücü ve performansı dikkate alındığında mevcut kilometre yıl ve yaşa göre yıpranma seviyelerinin derecesi tüketiciye anlatılır. Bu doğrultuda tüketicinin en çok önem verdiği konulardan bir tanesi sektörde yaşanan suistimaller nedeniyle özellikle aracın kaporta boyasında ortaya çıkabilen bu tip olumsuz durumlarla karşı karşıya kalmaktır.