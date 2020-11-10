Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi İkinci el araçta ithalat iddiası Model ve yıl şartı olsun
OTOMOTİV

​İkinci el araçta fiyatları düşürecek sürpriz adım: İkinci el araç ithalatı yapılabilir

İkinci el araçta 'ithalat' iddiası: Model ve yıl şartı olsun

Özellikle sıfır tarafta ortaya çıkan tedarik sıkıntısı ve yükselen fiyatlar sonrası büyük rağbet gören ikinci el piyasasında uçuşa geçen araç fiyatları hükümeti de harekete geçirdi. Geçtiğimiz günlerde ortaya atılan bir iddiaya göre; ikinci el fiyatlarında neredeyse yüzde 100'e yakın artışların yaşanmasının ardından ithalatın da içerisinde olduğu çok sayıda tedbir gündeme geldi. Bu yönde bir adımın geçmişte atıldığına dikkat çekerek, olası bu yönde bir adımın fiyatları da olumlu etkileyeceğini dile getiren sektör temsilcileri ise, yapılacak ithalatın model, yıl ve motor hacmi şartlarının yanı sıra yerli üretimin de göz önünde bulundurularak kapsamının hiçbir şekilde yeni bir olumsuzluğu sebep vermeyecek şekilde belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

Kenan Biter Yeni Şafak
Kimi modellerde yüzde 100 fiyat artışının yaşandığı ikinci el araç piyasasına yönelik ithalat iddiası.
Kimi modellerde yüzde 100 fiyat artışının yaşandığı ikinci el araç piyasasına yönelik ithalat iddiası.

Koronavirüs salgınıyla birlikte sıfır araç tarafında ortaya çıkan tedarik sıkıntısının yanı sıra geçtiğimiz aylarda yapılan ÖTV düzenlemesi ile döviz kurlarının da etkisiyle yükselen fiyatlar, araç alacak vatandaşı ikinci el araç piyasasına yönlendirince 7 ay önce 70 bin TL'ye satılan ikinci el bir aracın fiyatı 120 bin TL'ye kadar çıktı.

İkinci el tarafında aşırı oranda yükselen fiyatların perde arkasında ise sadece sıfır araç tarafında ortaya çıkan sıkıntılar yer almıyor. Araç piyasasında ortaya çıkan havayı kendi lehine çevirmek isteyen kimi fırsatçıların manipülatif yönlendirmeleri ile de yükselen ikinci el araç fiyatlarına yönelik sektör temsilcileri ise yakın zamanda yüzde 10 oranında bir artış daha bekliyor.

'İTHALAT TEDBİRİ GÜNDEMDE' İDDİASI

Öte yandan ikinci el araç piyasasında ortaya çıkan ve sürekli artış eğilimi gösteren fiyatlara yönelik alınacak tedbirlerin hükümetin de ajandasına girdiği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde Sabah Gazetesi Yazarı Ufuk Sandık'ın köşe yazısında dile getirdiği iddiaya göre; ikinci el araç piyasasına yönelik aralarında ithalatın da yapılmasının yer aldığı bir takım tedbirler gündemde..

İkinci el araç piyasasına yönelik ithalat iddiası gündeme geldi.

İkinci el araçta yeni fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar
EKONOMİ
İkinci el araçta yeni fiyat oyunu: Tarih paylaşıp çağrıda bulunuyorlar

BİZİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU

Konuyla ilgili yenisafak.com'a konuşan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, ''Bizim için de sürpriz bir gündem maddesi oldu. Tabi bu yönde İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği olarak bir düşüncemiz vardı ancak olgunlaşmamıştı. O yüzden de kamuoyu ile paylaşmamıştık. Burada önemli olan nokta şu: Bu uygulama ile ne amaçlanıyor. İkinci el araçlarının fiyatlarının stabil hale getirilmesi mi?, yoksa tüketicinin lüks araca erişim noktasında yaşadığı zorluğun ortadan kaldırılması mı?. Bunu öğrenmek lazım.'' diye konuştu.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel.

ARAÇ ÇÖPLÜĞÜNE DÖNÜŞMEYELİM

Atılacak ithalat adımının da doğru bir şekilde hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunun altını çizen Ertemel, ''O yüzden bu sürecin detaylarının iç dinamikleri de oynatmadan iyice olgunlaştırılması lazım. gerekiyor. Yani neyin ithal edilmesi gerektiği iyi tespit edilmeli. Burada kalkıp Avrupa'nın kullanmadığı araçları getirip Türkiye'yi de bir araba çöplüğüne dönüştürmemek lazım. Bu bizim isteyeceğimiz en son şey olur.''

İkinci el araçta büyük manipülasyon: Fiyatlarda yüzde 30 fazla var!
EKONOMİ
İkinci el araçta büyük manipülasyon: Fiyatlarda yüzde 30 fazla var!

MODEL, YIL VE MOTOR HACMİ GİBİ ŞARTLAR OLMALI

Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Ertemel, bu tarz bir ithalat izninin 20- 25 yıl öncesinde de gerçekleştiğini dile getirerek, ''Evet böyle bir uygulama olabilir fakat şartlarını iyi oluşturmak lazım. İthalat kararı alınması halinde buna belli şartların yanında bir süre de konulması gerekiyor. Öte taraftan belli model, yıl ve motor hacmi gibi kriterler getirilmeli. Tüm bunlar içeride yerli olarak üretimi yapılan araçlar da göz önünde bulundurularak onların fiyatlarını olumsuz yönde etkilemeyecek şekilde planlanmalı.'' dedi.

İkinci el araçların Avrupa'dan ithal edilebileceği ifade ediliyor.

EN UYGUN ÜLKE ALMANYA

Bu sürecin detaylarının ortaya çıkarılmasının ardından ikinci el piyasasında yer alan paydaşlar ile değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yapan Ertemel, bu şekilde bir durumun 20- 25 yıl öncesinde de olduğunu belirterek Türkiye'ye yapılacak ikinci el araç ithalatında en uygun ülkelerin Avrupa ülkeleri olduğunu ve başı Almanya'nın çektiğini dile getirdi.

İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'ın önünde: Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek
EKONOMİ
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'ın önünde: Araç başına 5 bin TL ceza kesilecek

FİYATLARI OLUMLU ETKİLEYECEK

İthalat kararının alınması halinde bu uygulamanın ikinci el araç fiyatlarına etkisine ilişkin de konuşan Ertemel, bu yönde atılacak adımın ikinci el araç fiyatlarına olumlu yansıması olacağını kaydederken fiyatların yükselmesinde en büyük etkenin sıfır araç fiyatlarının olduğunun altını çizerek, fiyatlarda bir dengelenme olacağını ve insanların yeniden doğru düzgün lüks arabaları binmeye başlayabileceğini vurguladı.

Ertemel, hangi araç ithal edilirse içerideki hangi aracın fiyatını etkiler. Bunlara da iyi çalışılması gerektiğini söyledi.

Sektör temsilcileri ikinci el araçta ihracatın da önünün açılmasını istiyor.

İKİNCİ ELDE İHRACAT KAPISI DA ARALANSIN

Türkiye'ye yapılacak olası bir ikinci el araç ithalatının yanı sıra Türkiye'den de ikinci el araç ihracatının yapılmasının önünün de açılması gerektiğine dikkat çeken Ertemel, ''Bu şekilde hem ithalat-ihracat dengesi sağlanmış olunur, hem de Türkiye'deki bazı model ve yıllara ait eski araçları Ortadoğu pazarına gönderme imkanı ortaya çıkar.'' dedi.

İşte en fazla satılan sıfır araçlar: Listenin zirvesinde o marka var!
FOTOĞRAF 35
Title
Türkiye İstatistik Kurumu'nun eylül ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerine göre, eylül sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,12 artarak 23 milyon 132 bin 670'den 23 milyon 854 bin 820'ye yükseldi.​
Title
Eylülde trafiğe kaydı yapılan toplam taşıt sayısı 105 bin 732 oldu. Bu taşıtların içinde otomobil yüzde 51,7 ile ilk sırada yer aldı.
Title
Eylül ayında 54 bin 705 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı.
Title
Trafiğe kaydı yapılan otomobillerin markalarına bakıldığında listenin zirvesinde Fiat yer aldı. Söz konusu ayda satılan her 5 araçtan biri bu markaya ait oldu. İşte eylül ayında satılan arabaların markalara göre yüzdesel dağılımı..
Title
Yüzde 20,3'ü Fiat
Title
Yüzde 17,4'ü Renault
Title
Yüzde 8,6'sı Toyota
Title
Yüzde 6,1'i Volkswagen
Title
Yüzde 4,8'i Skoda
Title
Yüzde 4,7'si Hyundai
Title
Yüzde 4,6'sı Ford
Title
Yüzde 3,8'i Honda
Title
Yüzde 3,3'ü Nissan
Title
Yüzde 3,0'ı Seat
Title
Yüzde 2,9'u Peugeot
Title
Yüzde 2,5'i BMW
Title
Yüzde 2,5'i Audi
Title
Yüzde 2,4'ü Opel
Title
Yüzde 2,4'ü Mercedes-Benz
Title
Yüzde 2,4'ü Kia
Title
Yüzde 2,2'si Dacia
Title
Yüzde 2,1'i Citroen
Title
Yüzde 0,8'i Volvo
Title
Yüzde 0,6'sı Jeep
Title
Yüzde 2,8'i diğer markalardan oluştu.
Title
Bu dönemde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin renk tercihlerine bakıldığında ise yüzde 48'i beyaz,
Title
Yüzde 26,5'i gri
Title
Yüzde 7,1'i mavi
Title
Yüzde 7'si siyah
Title
Yüzde 6,9'u kırmızı
Title
Yüzde 1,6'sı turuncu
Title
Yüzde 1,4'ü kahverengi
Title
Yüzde 0,7'si sarı
Title
Yüzde 0,2'si yeşil renkli iken
Title
Yüzde 0,6'sı diğer renklerden oluştu.
İşte en fazla satılan sıfır araçlar: Listenin zirvesinde o marka var!
Eylül ayında trafiğe çıkan taşıt sayısı 105 bin 732 oldu. Araçların markalarına bakıldığında ise listenin zirvesinde yer alan marka söz konusu ay içerisinde satılan her 5 araçtan birini temsil etti. Trafiğe çıkan araçların renk tercihlerine bakıldığında ise neredeyse yarısının aynı renkte olduğu olduğu görüldü.

Abone Ol Google News
Riskli binalarınmaliyeti 30 milyar dolar

Riskli binaların
maliyeti 30 milyar dolar

İstanbul'da 150 bin riskli bina bulunuyor.
İkinci eldesürpriz iddia!

İkinci elde
sürpriz iddia!

Model ve yılına yönelik şartlar olsun.
Devlet erkanı Anıtkabirde

​Cumhurbaşkanı Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Camları <br>kırıp içeri girdiler

Camları
kırıp içeri girdiler

​Ermenistan'da Paşinyan'a büyük öfke: Hükümet binası basıldı.
Azerbaycan'da<br>zafer kutlaması

Azerbaycan'da
zafer kutlaması

​Aliyev'in açıklamaları ile sokaklara döküldüler.
Paşinyan<br>yenilgiyi ilan etti

Paşinyan
yenilgiyi ilan etti

​Ermenistan Karabağ'da teslim olduğunu açıkladı.

Böyle canilik görülmedi

Böyle canilik görülmedi

​Çarptığı araçtaki yaralıları ölüme terk edip kaçtı!
70 adrese baskın

70 adrese baskın

21 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu düzenlendi.
Bir skandal daha

Bir skandal daha

CHP'li başkan Bolu'ya hakaret etti.
İslam karşıtı <br>dalgaya devlet eli

İslam karşıtı
dalgaya devlet eli

Fransa'da Müslümanlara zulüm devlet politikası oldu.
MİT yakaladı

MİT yakaladı

Cizre'de 12 polisi şehit eden terörist öldürüldü.
Eskisinden güzel olacak

Eskisinden güzel olacak

​Şuşa Valisinden çarpıcı açıklamalar.
Savunmanın ilk <br>sanal fuarı açıldı

Savunmanın ilk
sanal fuarı açıldı

​Türk savunma sanayii, SAHA EXPO ile gövde gösterisi yapıyor.
Mücadele bayrağı inmeyecek

Mücadele bayrağı inmeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'ın zaferleriyle ilgili konuştu.
Yeni bakan belli oldu

Yeni bakan belli oldu

​Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Lütfi Elvan atandı.
Aydın'da<br>deprem oldu

Aydın'da
deprem oldu

​Kuşadası Körfezi 4.2 şiddetiyle sarsıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.