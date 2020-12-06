İkinci el online oto pazarında satılık araç arttı, alıcı azaldı

INDICATA'nın ikinci el online pazar raporundan derlenen verilere göre, kasım ayında Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında toplam 136 bin 323 adet satış (ilandan tamamen kaldırılan araçlar satılmış kabul edildiğinde) gerçekleşti.

Satışlarda Kasım 2019'a göre yüzde 17 ve ekim ayına göre de yüzde 34'lük düşüş gözlendi.

Kasımda ikinci el online binek ve hafif ticari pazarında ilana çıkan araç adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 117 artışla 399 bin 831 olarak belirlendi. İlana çıkan araçların yüzde 34'ü satıldı.

Koronavirüs salgını, dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gündelik hayatın yanı sıra ekonomiyi etkiledi. Dünya genelinde birçok otomotiv üreticisinin üretime ara vermesi, Türkiye'de sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Halk, otomobilde fiyatların düşmesini beklerken, bu durum galerilerde durgunluğa neden oldu. Sektör temsilcileri, faizlerin düşmesinin ardından halkı, araç bulamayacakları konusunda uyarıdı. 'DURGUNLUK VAR' Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, durgunluğun ardından piyasanın ilerleyen günlerde hızlı bir taleple yükselişe geçeceğini ve nedenlerini açıkladı. Diz, İkinci el piyasasında bir durgunluk var. Koronavirüs pandemisinin getirmiş olduğu, insanların panik yapıp da beklemeye aldığı bir durum söz konusu. Yoksa araba bir ihtiyaç. Yurt dışından zaten araba gelmiyor. Neden araba gelmiyor. Orada da pandeminin etkileri var... Üretimler durmuş. İnsanlar bir de acaba araba fiyatları düşer mi diye beklemede ama düşmez, rakamlar sabit kalır. Bu durgunluktan sonra piyasa inanılmaz bir taleple hızlı bir şekilde yukarı çıkmaya devam eder. Faizlerde düşerse 2 veya 3 ay sonra ikinci el bulamayacağız. Rakamlar yine yukarı çıkacak dedi. 'İKİNCİ EL SIFIRINDAN PAHALI' Diz, piyasadaki ikinci el araçların sıfırından daha pahalı olmasına da değinerek, Türkiye genelinde araç bayilerine göre esnaf sayımız biraz yüksek. 70 bin esnaf var. Bu esnaf, piyasada ikinci el araç bulamadığı için bayilerden sıfır araç alıp, vitrine koyuyor. Binicilere sıfır araç kalmıyor. Bu sefer sıfır araç kalmayınca, talepte fazla olunca rakamlar sıfır aracın üzerine çıkıyor. Arabanın sıfırı 230 bin TL ise internete bakıyorsunuz 260 bin TL. Olmayınca da insanlar mecbur kalarak alıyor diye konuştu. 'YERLİ OTOMOBİL ÜRETİMİ SORUNU ÇÖZER' Şu anda tek sıkıntının üretim olduğunu söyleyen Diz, şöyle konuştu: Üretim olmayınca da buna çözüm bulamayız ama tabi internet üzerinden denetimler yapılırsa seviniriz. Sıfırın üzerinde bir ikinci el araç piyasası insanlara zarar veriyor. Araç piyasasının yükselmesi bizim kendi öz sermayelerimize de zarar veriyor. Vitrine 45 araba koyuyorsak, şu an 12 araba koyabiliyoruz. Yerli otomobilimizin piyasaya sürülmesiyle bu sorunlar çözülür. Yerli Türk malı otomobilimiz çıktığı zaman, biz de almak için sıraya yazılırız. Herkes dört gözle bunu bekliyor. İnşallah çıkacak, sıraya yazılacağız ve araçlarımızı alacağız. 'PANDEMİDEN KURTULUNCA PİYASA RAHATLAYACAK' Galerici esnafı Gökhan Evelek de pandeminin sonra ermesiyle piyasanın rahatlayacağını söyledi. Evelek, Şu an ikinci el piyasasında bir gerileme var. Bu da pandemi sürecinden kaynaklanıyor. Vatandaşlar ihtiyacı olmasına rağmen araç fiyatlarının yüksek olmasından dolayı araç alamıyor. İkinci el piyasasının bu kadar yüksek olmasının sebebi pandemi dolayısıyla üretimin az olmasından kaynaklanıyor. Buna rağmen bir sıkıntı yaşamıyoruz. Elimizde araç var. Bu durum pandemi döneminden ne zaman kurtulursak, o zaman da piyasaların rahatlayacağını düşünüyorum diye konuştu. 'İkinci el araç bulamayabilirsiniz' İkinci el araç fiyatları düşecek mi? Piyasada araç kalmayacak Koronavirüs salgını, sıfır araç pazarının yanı sıra ikinci el araç piyasasını da etkiledi. Manisa Galericiler Sitesi Başkanı Arif Diz, sıkıntının üretimin durmasından kaynaklandığını belirtip, araç alacaklara, faizlerin düşmesinin ardından yükselen talebin fiyatları daha da yukarı çıkaracağına söyleyerek, "Araç bulamayabilirsiniz" uyarısında bulundu.

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Satışların yüzde 46'sını 5-10 yaşındaki araçlar oluşturdu

Segment bazında ele alındığında geçen ay pazarın lideri, 46 bin 463 adetlik satış ve yüzde 41,7'lik payla C segmenti oldu.

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Bu dönemde ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 82, hafif ticari araçların payı yüzde 18 olarak gerçekleşti.

Kasım ayında ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satılan araçların yüzde 26'sını 1-4 yaşındaki araçlar, yüzde 46'sını 5-10 yaşındaki araçlar ve yüzde 28'ini 11 ve üzeri yaş araçlar oluşturdu.

Rapora göre, kasım ayında ikinci el online oto fiyatlarında büyük bir değişim gözlenmedi.

FOTOĞRAF 8 Döviz fiyatlarındaki değişim ve faizlerin yükselmesi ikinci el satışlarını da etkiledi. Her hafta pazar günleri kurulan ikinci el oto pazarında son iki haftadır yaprak kımıldamıyor. Araç fiyatlarının yüksek olması ve artan faiz oranlarından dolayı vatandaşların araç kredisi çekmek istememesi, araç satışlarını durma noktasına getirdi. Pazarı çok sayıda vatandaş ziyaret ederken, vatandaşlar sadece araçlara bakmakla yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar pazardan elleri boş dönüyor. Pazarda yoğun kalabalığa rağmen satışların yok denecek kadar az olduğu görülüyor. Pazara araçlarını satmak için getiren vatandaşlar, Pazarda ziyaretçi çok, ama araç alan yok. Ziyaret edenler sadece araçları incelemekle yetiniyor. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar araç almadan pazardan ayrılıyor. Faizlerin yükselmesiyle birlikte araç satışları geriledi. Pazarda satış yok denecek kadar az dedi. Pazara araç almak için gelen vatandaşlar, Araç almak için geldik, ama fiyatları görünce vazgeçtik. Fiyatlar çok yüksek. Sadece pazarı gezdik, gidiyoruz. Sıfır kilometre otomobillerin zaten yanına yaklaşılmıyor. İkinci el araç fiyatları bir nebze sıfıra göre makul şeklinde konuştu. İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok İkinci el oto pazarında gezen çok, alan yok Gezen çok alan yok: İkinci el otomobiller alıcı bulamıyor Bursa'da kurulan ikinci el oto pazarında fiyatların yüksek olmasından dolayı pazarı ziyaret edenler sadece araçlara bakmakla yetindi. Bursa ikinci el otomobil pazarındaki araç yoğunluğu ise havadan görüntülendi.

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11 aylık dönemde satışlar yüzde 21 arttı

Bu yılın ocak-kasım döneminde ise ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında satışlar 1 milyon 937 bin 616'ya yükseldi. Satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 arttı. Geçen yılın aynı döneminde 1 milyon 595 bin 63 adetlik satış olmuştu.

Ocak-kasım döneminde, ikinci el online satışlar içinde binek araçların payı yüzde 83, hafif ticari araçların payı da yüzde 17 oldu.

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"Düşüş beklentisinin aksine pazarda geçen ayki fiyatlara paralel bir seyir izlendi"

Indicata Türkiye Satış Direktörü Aslı Göker, kasım ayı rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde, "Arzın çok olduğu ama talebin oldukça düşük seyrettiği bir kasım ayı yaşandı. Pandeminin etkilerini kesin olarak hissetmeye başladığımız nisan ayından sonra kasım, bu yılın en düşük satışlarının gerçekleştiği ikinci ay oldu." ifadelerini kullandı.

Göker, araç fiyatlarının ise sabit bir seyir izlediğini aktararak, "İkinci el araçların fiyat trendine baktığımızda perakende fiyatlarda kurumların ellerindeki araçların fiyatlarını koruduğunu, fiyatlarda bir güncelleme yapmadığını, fiyatlarda düşüş beklentisinin aksine pazarda geçen ayki fiyatlara paralel bir seyir izlendiğini gözlemledik." dedi.

FOTOĞRAF 11 Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle '0' araç üretiminin kontrollü başlaması ve vatandaşların aylarca kuyrukta beklemesi nedeniyle ikinci el araca rağbet arttı. Bu sefer de ikinci el araç fiyatları kontrol edilemeyecek duruma gelerek '0' fiyatını geçmeye başladı. Bazı modellerde ise fiyatlar neredeyse 3 kat arttı. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım yaptığı açıklamada, “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Ancak ne olacağını tam bilemediğimizi için çok net olmamakla beraber bu pandemiden dolayı kapanmalar devam ederse yeni '0' araç üretilemeyeceği için ikinci elde ki bu yükselme ve talep patlaması devam edecektir. Ancak '0' araç gelirse ve döviz kurundaki bu dalgalanmalar geçerse piyasanın normale döneceğini düşünüyoruz” dedi. Fiyatlarda yine artış olacağının sinyalini veren Yardım, “Çok büyük bir yükselme olmasa bile araç bulamayacağımız ve talep çok olduğu için bir miktar daha yükselecektir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi de internetteki siteler aracılığıyla herkesin kafasına göre bir fiyat yazması ve denetim olmaması. Bu alıcıları da mağdur ediyor. Bu insanlar belli başlı galerici ve yetki belgesi olan şahıslardan alırlarsa karşılarında her zaman bir muhatap bulabilirler” diye konuştu. Uzun yıllardır sektörde böyle bir artışın yaşanmadığını anlatan Kubilay Yardım, “İthal edilen araçlar dövizle geldiği için dövizdeki dalgalanmalar her zaman fiyatları etkilemiştir ama hiçbir zaman bizim burada üretilen araçlarımızda ne bu kadar bekleme süresi ne de bu kadar yüksek fiyat artışı görmemiştik. Bunun sebebi de yeni araç üretiminin olmaması ve pandemi nedeniyle toplu taşımadan kaçınıp özel araçların kullanılmak istenmesi. Eskiden bir araç 3-5 ayda en fazla 5 bin lira artarken şimdi en kötü araç her ay 5-10 bin lira prim yapıyor” dedi. Kendisinin 2 ay önce 175 bin liraya bir araç sattığını ancak o aracın fiyatının şu anda 270 bin liraya çıktığını belirten Yardım, “Ben o aracı sattığımda 5-10 bin lira para kazanmıştım. Eğer o aracımız şu anda dursaydı fiyatı 250-270 bin lira arasında olacaktı. Satmak mı karlı, yoksa satmamak mı biz bile tereddüt eder duruma geldik. İnşallah fiyatlar dengelenecektir. Bekliyoruz” şeklinde konuştu. Devletin internet üzerinden araç satışı ilanı verilen sitelere denetim yapması gerektiğini de söyleyen Yardım, “Bu sitelerin düzenli kontrol edilmesi vergi kaçakçılığını önleyecektir. İnsanlar ilan verip hiç olmayan aracı satıp, kapora alıp mağdur edebiliyorlar. Bu tip sitelerin önüne geçilebilir. Devletin el atması iyi olacaktır” dedi. Kentte uzun yıllar oto galericilik yapan Hakan Canatar ise normalde yüzde 5-10 kar marjıyla çalıştıklarını ancak pandemiden sonra araç bulmakta güçlük çektiklerini ve fiyatların dalgalandığını söyledi. Canatar, “Normalde eskiden bir aracın fiyatı 50 bin lirayken internete birisi emsal bir araca 70 bin lira yazdığı zaman insanlar o kişiyi kaile almıyorlardı. Şuanda insanlar en üst rakamı kendine baz alıyor. Bugün bir aracın piyasası 110 bin lirayken 2 gün sonra 150 bin liraya çıkabiliyor” şeklinde konuştu. Dövizdeki düşüş ikinci el araç satışlarını durma noktasına getirdi Dolardaki belirsizlik ve koronavirüs nedeniyle ikinci el araç piyasasında satışlar adeta durma noktasına geldi. Adana Oto Alım Satım Komisyoncuları Esnaf Odası Başkan Vekili Kubilay Yardım, “Dövizdeki dalgalanma ve son kararlardan dolayı bir durgunluk oldu. Pandemiden dolayı '0' araç üretimi yine durursa ikinci eldeki talep patlaması ve fiyatın yükselmesi devam edecektir“ dedi.

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İnternetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor

Öte yandan, makine öğrenmesi, yapay zeka ve büyük verinin birleşmesinden oluşan iş zekası seti INDICATA, Türkiye'deki ikinci el online araç pazarını tarayarak günlük 450 binden fazla ikinci el araç datasını analiz ediyor.

Rapordaki satış verileri, ikinci el ticareti yapan kurum ve kuruluşların online pazarda verdikleri ilan verilerine dayanırken, bu verilerin içinde bireysel araç ilanlarına ait veriler bulunmuyor.

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İkinci el araç ilanı, bir kurum veya kuruluş tarafından internetten tamamen kaldırıldığında "satış" olarak sınıflandırılıyor.