İkinci el araçta yeni dönem

Geçtiğimiz kasım ayında sahibinden.com bünyesine katılan ve bakım-onarım ile oto ekspertiz hizmeti sunan Auto King Servis ve Auto King Oto Ekspertiz bayileri İstanbul’da iki ayrı günde bir araya geldi. sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada, satın alma sonrası, sahibinden.com’un araç sahiplerine sunacağı yeni değer önerileri ve gelecek dönem iş stratejileri ele alındı. Auto King’in Türkiye çapındaki tüm Servis ve Oto Ekspertiz bayi temsilcilerinin katıldığı buluşmalarda, Auto King Servis CEO’su Serkan Süer ile Auto King Oto Ekspertiz CEO’su Aytaç Çınargil de birer sunum gerçekleştirdi.

Serkan Süer

Burak Ertaş

OTO-EKSPERTİZ HİZMETİ DE DAHİL

Toplantıda konuşan sahibinden.com CEO’su Burak Ertaş, “Sahibinden.com bugün ülkemizde ikinci el araç alım-satım ekosisteminin önemli bir oyuncusu konumunda. İkinci el araç alım-satımında ihtiyaç duyulan birçok hizmet var, bunlar da işimize farklı bir bakış açısı ile bakmamızı gerektiriyor" dedi. Bugüne kadar araç değerleme, hasar sorgulama, kredi başvurusu gibi araç alım-satım sürecini destekleyen çok çeşitli ürün ve hizmetler geliştirdiklerini kaydeden, Ertaş şunları söyledi: Auto King satın alması ile gerek araç sahipliğinde sıklıkla ihtiyaç duyulan oto bakım-onarım gerekse alım-satım sürecinde ihtiyaç duyulan oto ekspertiz hizmetlerini de sahibinden.com hizmet anlayışı ile sunmayı hedefliyoruz. Aynı bakış açısını Auto King için de hayata geçirerek çok başarılı bir döneme imza atacağımıza eminiz.”

Auto King Servis Genel Müdürü Serkan Süer de sunumunda “Sektöründe 24 yıllık bir birikime sahip, Sahibinden.com sayesinde bugüne kadar sağladığımız değeri katlayarak büyüteceğimize inanıyoruz. Auto King, sigorta sektörünün lider iş ortağı ve bu doğrultuda hızla yatırımlarımızı gerçekleştirerek pazarı geliştireceğiz. Ayrıca perakende müşterilerimize en kaliteli oto bakım-onarım hizmetini sunan marka olacağız” diye konuştu.

Aytaç Çınargil

SEKTÖRDE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Auto King Oto Ekspertiz Genel Müdürü Aytaç Çınargil ise “Bizim için yeni bir dönem başlıyor. Auto King Oto Ekspertiz olarak araç alım-satımında son derece önemli bir ihtiyaç olan ekspertiz hizmetinde sunduğumuz müşteri deneyimini, sahibinden.com’un tecrübesi ve marka gücünün getireceği destek ile en üst seviyeye çıkaracağımıza inanıyoruz” şeklinde görüşlerini ifade etti.







