İkinci el cep telefonlarında yeni dönem: Vatandaş da esnaf da memnun

Cihazların onarılması veya değiştirilmesiyle sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesi satışların artmasına da neden oldu.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından kullanılmış cep telefonlarının yenilenip ekonomiye kazandırılması ve güvenli biçimde kullanılması amacıyla 'İş Yerleri- Cep Telefonu (İkinci el) Yenileme Merkezleri İçin Kurallar' standardı yayınlandı.

Cihazların onarılması veya değiştirilmesiyle sonraki kullanıcıya hazır hale getirilmesi için belirlenen kurallar hem vatandaşı hem esnafı memnun etti.

'Yenilenmiş ürün' ibaresiyle satışa sunulacak ürünlerin elektronik kimlik bilgilerinin değişmeyeceği açıklanırken, önceki kullanıcıya ait tüm verilerin yok edileceği ve tüm fonksiyonlarının gerektiği gibi çalıştığının tespitinin yapılacağı açıklandı.

'İSRAFA KARŞIYIZ'

Elektronik ürün satışı yapan Engin Tarhan, onarılarak yenilenmiş telefonun devlet güvencesine alındığını belirterek, "Satış yaparken de zorluk çekmeyiz. İnsanlar bu uygulamada telefonu görecek, yenilenmiş olduğunu bilerek satın alacak. Bizler de karlı çıkacağız. Onarım işleminin ardından deneme süreleri oldukça önemli" dedi.

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Mevcut ürünleri yenilemenin daha faydalı olacağını savunan Tarhan, böylelikle sıfır ürün yerine 'sıfır ayarında onarılmış ürün'ün satışının yapılacağını, böylelikle fiyatın da oldukça düşeceğini söyledi.

Tarhan, "Ucuza sattığımız için daha çok satış yapacağız. Telefonların kimlik doğrulaması yapılacak. Kayıp- çalıntı gibi ihtimallere dikkat ediyoruz. Belirlenen prosedürlere bağlı kalarak telefonları alacağız. İsrafa karşıyız. Bunun yıllardır peşindeydik. Çok şükür şu anki sistem sayesinde, cep telefonları çöpe gitmeyecek" diye konuştu.

Devlet güvencesi olması çok iyi

İkinci el cep telefonu satın alırken tedirginlik yaşadığını söyleyen Bilal Esen, "Devlet güvencesinde olması vatandaş için çok iyi. Devletin bu duruma el atması çok iyi olmuş. İstediğimizi alabileceğiz" dedi.

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Rıdvan Karahan da, "Özellikle son zamanlarda telefon fiyatları çok yükseldi. Bu şekilde telefon fiyatları herkesin alabileceği seviyeye gelecektir" diye konuştu.

TEKNOLOJİ Uzmanından cep telefon uyarısı: Kaçak yollarla ülkemize giren telefonlar klonlanıyor

FOTOĞRAF 5 Teknolojinin gelişmesiyle birlikte halk arasında “Yaşlı telefonu” olarak bilinen kamerasız ve tuşlu telefonlara olan rağbet azaldı. Genellikle akıllı telefonları tercih eden vatandaşlar eski modelleri rafa kaldırarak kenara attı. Genelkurmay Başkanlığı tarafından ilan edilen askeriyede kısmen telefon kullanımına izin kararının ardından, bu özellikleri karşılayan eski telefonlara olan talep zirve yaptı. Telefoncularda bulunan kamerasız telefon stokları erimeye başlarken, bu durumun ardından fiyatlarda da artış yaşandı. Kısa zaman önce 50-100 liraya alıcı bulamayan tuşlu telefonlar, şimdilerde 250-300 lira arasında satılıyor. Tuşlu telefonların genellikle yaşlı vatandaşlar tarafından kullanımı kolay olduğu için tercih edildiğini belirten ikinci el telefon satıcısı Korkmaz Sönmez, askeriyede alınan kararın ardından piyasadaki stokların azalmaya başladığını söyledi. Üretimin olmaması nedeniyle fiyatlarda da artış yaşandığını ifade eden Sönmez, “Tuşlu telefonlar genellikle yaşlı kesim tarafından daha kolay olduğu için kullanılıyor. Son birkaç yıl içerisinde askeriye tarafından insanların iletişim sağlayabilmesi için bunlara bir serbestlik tanındı. Buna göre kamerasız tuşlu telefonlar askeriyede kullanılabilir. Bu sebeple de tuşlu telefonlara talep arttı. Erkekler akıllı telefonları olmasına rağmen artık askere giderken tuşlu telefon almak istiyor. Şu anda piyasada kullanımı çok olmadığı için sayıları da azaldı. Üretiminin de oldukça azalması ve talebin artması nedeniyle hem fiyatlar arttı hem de sayı azaldı. Daha önceleri 50-100 liraya satılamayan tuşlu telefonlar şu anda 250-300 liraya bile satılıyor. Düzenli olarak binlerce genç askere alınıyor. Gençler artık akıllı telefon kullanıyor. Bunlar da askere gittiklerinde iletişim yakınlarıyla iletişim kurabilmek için mecburen tuşlu telefonlara yöneliyorlar. Talep gerçekten çok fazla, önceden günde 1 tuşlu telefon satılıyorsa şimdi 10 tane satılıyor. Bunu karşılayabilecek bir stok da yok” şeklinde konuştu. Önceden çöpe atılıyordu şimdi her yerde aranıyor: Askere giderken bulamıyorlar Unutulmaya yüz tutan kamerasız ve tuşlu telefonlara olan talep son yıllara oranla zirve yaparken, ikinci el telefon satışı yapan dükkânlarda eski telefon stokları tükenmenin eşiğine geldi. BiP'te paylaş

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