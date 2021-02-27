2000 Liraya Kadar Alınacak Telefonlar

2000 liraya kadar alınabilir uygun telefonlar yazımızda.

Casper VIA Serisi

Bilgisayar markası olarak teknoloji dünyasına başlayan Casper, son yıllarda telefon sektörüne de giriş yaptı. Güçlü işlemci sunmasıyla tercih edilen Casper, VIA serisine ait 2000 TL altında piyasa fiyatıyla 4 farklı modeli kullanıcılara sunuyor. Birbirinden ayrı özelliklere sahip bu modeller şunlardır:

• Casper VIA E3: 1,699 TL

• Casper VIA E4: 1,749 TL

• Casper VIA P3: 1,899 TL

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• Casper VIA S: 1,917 TL

Honor

Huawei markasına ait bir alt marka olan Honor, son zamanların favori telefon markalarından biri haline geldi. Honor, ekonomik sınıfında bulunan 6 farklı modelle kullanıcılara 2000 TL altında birbirinden çeşitli özellikler sunuyor:

• Honor 7C: 1,899 TL

• Honor 7S: 1,525 TL

• Honor 8A: 1,999 TL

• Honor 8C: 1, 799 TL

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• Honor 8S: 1,730 TL

• Honor 8X: 1,959 TL

HTC

Çok uluslu ve sektörde deneyimli akıllı telefon üreticisi olan HTC, 2000 TL altında 4 farklı modeli kullanıcılarının deneyimine sunuyor:

• HTC Desire 630: 1,549 TL

• HTC One A9: 1,900 TL

• HTC One M9: 1,950 TL

• HTC U Play: 1,500 TL

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Huawei

Telefon piyasasında kullandığı ileri teknolojisiyle bilinen Huawei, geçen yıl tanıttığı katlanabilir telefon ile kendinden çok söz ettirdi. Özellikle kamera konusunda oldukça başarılı işler çıkaran Huawei, uygun fiyatlı telefon sınıfında 10’dan fazla modelle kullanıcıların karşısına çıkıyor:

• Huawei Nova 2 Plus: 1,799 TL

• Huawei P9 Lite: 1,999 TL

• Huawei Y5 (2018): 1,600 TL

• Huawei Y5 (2019): 1,549 TL

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• Huawei Y5 Lite: 1,399 TL

• Huawei Y5p: 1,515 TL

• Huawei Y6: 1,500 TL

• Huawei Y6 (2018): 1,600 TL

• Huawei Y6 (2019): 1,600 TL

• Huawei Y6s: 1,830 TL

• Huawei Y7 2018: 1,630 TL

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• Huawei Y7 2019: 1,750 TL

• Huawei Y7 Prime 2019: 1,999 TL

Lenovo

Bilgisayar alanında dayanaklı bilgisayar üretimiyle tanınan Lenovo, bir süredir telefon üretimi de gerçekleştiriyor. 2000 TL altında da model üreten Lenova, bu sınıfta kullanıcılara 3 farklı model sunuyor:

• Lenovo S90: 1,600 TL

• Lenovo Vibe Shot: 1,489 TL

• Lenovo ZUK Z1: 1,780 TL

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LG

2000 TL altı akıllı telefon modellerini üreten markalardan biri de LG markasıdır. Özellikle televizyon sektöründe tercih edilen LG, telefonlarında da ekranında iddia ortaya koyuyor. LG, bu sınıfa uygun yaklaşık 10 farklı modeli kullanıcıların deneyimine sunuyor:

• LG K8 (2017): 1,200 TL

• LG K41S: 1,843 TL

• LG K10 (2017): 1,200 TL

• LG Stylus 2 Plus: 1,599 TL

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• LG K40s: 1,849 TL

• LG Stylus 3: 1,300 TL

• LG Q6: 1,600 TL

• LG K9: 1,499 TL

• LG K10: 1,200 TL

• LG K20: 1,780 TL

Oppo A12

Yeni popüler olmaya başlayan Oppo, özellikle kamera ve kamera renkleri alanında oldukça iddialı. 1,883 TL piyasa fiyatıyla kullanıcılara sunduğu Oppo A12, HD ekran çözünürlüğüne sahiptir. Çizilmez cam ve IPS teknolojisiyle üretilmiş olan ekranı, 6.22 inç büyüklüğündedir. 4,5 G desteği sunan Oppo A12, aynı zamanda 8 saat kesintisiz konuşma süresi vaat ediyor.

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Samsung Galaxy Serisi

Akıllı telefon sektöründe uzun yıllardır popülerliğini koruyan Samsung, aynı zamanda bu alanın en deneyimli markalarından biridir. Her ekonomik sınıfa uygun olarak ürettiği telefonları, birbirinden farklı ihtiyaçlara cevap verecek şekilde dizayn edilmiştir. Samsung kullanıcılara 2000 TL ve altında 20 modelden fazlası telefon sunuyor:

• Samsung Galaxy A01: 1,823 TL

• Samsung Galaxy A10: 1,999 TL

• Samsung Galaxy A11: 1,949 TL

• Samsung Galaxy A2 Core: 1,781 TL

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• Samsung Galaxy A3 (2016): 1,620 TL

• Samsung Galaxy A5 (2016): 1,749 TL

• Samsung Galaxy A7: 1,576 TL

• Samsung Galaxy A8 (2018): 1,895 TL

• Samsung Galaxy A8: 1,999 TL

• Samsung Galaxy C5: 1,979 TL

• Samsung Galaxy C7: 1,890 TL

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• Samsung Galaxy Grand Neo: 1,189 TL

• Samsung Galaxy J4 Core: 1,880 TL

• Samsung Galaxy J4: 1,781 TL

• Samsung Galaxy J4+ Plus: 1,899 TL

• Samsung Galaxy J5 (2016): 1,669 TL

• Samsung Galaxy J5 Prime: 1,799 TL

• Samsung Galaxy J5 Pro: 1,799 TL

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• Samsung Galaxy J5: 1,095 TL

• Samsung Galaxy J7 (2016): 1,800 TL

• Samsung Galaxy J7 Core: 1,960 TL

• Samsung Galaxy J7 Prime: 1,999 TL

• Samsung Galaxy J7: 1,799 TL

• Samsung Galaxy M11: 1,997 TL

• Samsung Galaxy S5: 1,095 TL

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Turkcell T70 ve T80

Bir operatör şirketi olan Turkcell, yakın zamanda telefon gibi teknolojik aletler de üretmeye başladı. Kendi mağazalarında sattığı bu modellere diğer teknolojik mağazalardan ulaşmak da mümkündür. Turkcell’in ürettiği T70 ve T80 modelleri sırasıyla 1,359 ve 1,459 TL piyasa fiyatına sahiptir.

Vestel Venüs Serisi

Yerli üretim konusunda attığı adımları büyüten Vestel, birkaç yıldır mobil telefon üretimine başladı. Ürettiği telefon modeller arasından özellikle Venüs serisi, ekonomik sınıfa hitap etmesi ve kullanışlılığıyla sıkça tercih ediliyor. Vestel’in 2000 TL altındaki modelleri şu şekildedir:

• Vestel Venus E4: 1,829 TL

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• Vestel Venus V5: 1,499 TL

• Vestel Venus E5: 1,879 TL

• Vestel Venus GO: 1,009 TL

• Vestel Venus 5000: 1,249 TL

• Vestel Venus E2: 1,349 TL

• Vestel Venus Z10: 1,849 TL

• Vestel Venus 5000: 1,889 TL

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• Vestel Venus 5.0 V: 1,199 TL

• Vestel Venus 5000: 1,199 TL

• Vestel Venus E3: 1,634 TL

Xiaomi Redmi Serisi

Son zamanlarda telefon kullanıcıları tarafından sıkça tercih edilen Xiaomi, az fiyata çok özellik sunulabileceğini gösterir modellerle telefon piyasasına giriş yaptı. Bu iddialı çıkışını destekleyerek, 2000 TL altında 10’dan fazla telefonu kullanıcıların deneyimine sunuyor:

• Xiaomi Redmi 6A: 1,999 TL

• Xiaomi Redmi 7A: 1,929 TL

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• Xiaomi Redmi 8: 1,899 TL

• Xiaomi Redmi 8A: 1,772 TL

• Xiaomi Redmi 9: 1,889 TL

• Xiaomi Redmi 9A: 1,728 TL

• Xiaomi Redmi 9C: 1,855 TL

• Xiaomi Redmi Note 3: 1,295 TL

• Xiaomi Redmi Note 4: 1,495 TL

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• Xiaomi Redmi Note 5: 1,695 TL

• Xiaomi Redmi S2: 1,959 TL

Bonus: Diğer Telefon Marka ve Modelleri

2000 TL altı akıllı telefon satın almak için birbirinden farklı diğer modellere de göz atmak da fayda bulunuyor. Asus’tan General Mobila’a kadar birçok marka 2000 TL’nin altındaki modelleriyle kullanıcılarını bekliyor. 2000 TL altındaki diğer telefon marka ve modelleri şu şekildedir:

• Alcatel 1 2019: 1,129 TL

• Alcatel 1: 1,350 TL

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• Alcatel 1S: 1,523 TL

• Alcatel 1SE (2020): 1,700 TL

• Alcatel 3x 2019: 1,875 TL

• Alcatel IDOL 5: 1,450 TL

• Alcatel Shine Lite: 1,400 TL

• Alcatel U5 HD: 1600 TL

• Asus Zenfone Live: 1,425 TL

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• Elephone A7H: 1,669 TL

• Elephone PX: 1,719 TL

• General Mobile GM 10: 1,738 TL

• General Mobile GM 20: 1,625 TL

• General Mobile GM 5: 1,368 TL

• General Mobile GM 6: 1,500 TL

• General Mobile GM 8 Go: 1,890 TL

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• General Mobile GM 8: 1,750 TL

• General Mobile GM 9 Go: 1,443 TL

• Hiking A19: 1500 TL

• Hiking A21: 1,999 TL

• Hiking A22: 1,400 TL

• Hiking A23: 1789 TL

• İnfinix Hot 8: 1,650 TL

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• İnfinix Hot 9 Play: 1,550 TL

• Meiuzu M10: 1,620 TL

• Meiuzu M6T: 1,750 TL

• Meiuzu Note 8: 1,950 TL

• Microsoft Lumia 535: 1,890 TL

• Motorola DROID Turbo: 1,480 TL

• Nokia 2: 1,125 TL

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• Nokia 5 Pro: 1,595 TL

• Nokia 5: 1,700 TL

• Piranha IQ Pro G: 1,250 TL

• Piranha Zen: 1,250 TL

• Premier AIR2: 1,300 TL

• Quatro F1453 Plus: 1,300 TL

• Realme C11: 1,825 TL

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• Realme C2: 1,800 TL

• Realme C3i: 1,900 TL

• Reeder P12 Curve: 1,900 TL

• Reeder P13: 1,300 TL

• Tecno Spark 4 Lite: 1,950 TL

• TP-Link Neffos X1 Max: 1,600 TL

• Trident A23 Max: 1,900 TL