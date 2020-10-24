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Ekonomi İkinci el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İkinci el otoda satışlar durdu ama fiyatlar durmadı

İkinci el otomobil piyasasında satışlar durma noktasına gelirken, fiyatlar ise yükselmeye devam ediyor.

Haber Merkezi İHA
İkinci el araçlara ilgi arttı.
İkinci el araçlara ilgi arttı.

Samsun 2. El Otomotivciler Sitesi’nde her cumartesi günleri kurulan oto pazarında yüzlerce alıcı ve satıcı buluşuyor. İkinci el arabanın sergilendiği oto pazarına vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, araç alışverişi ise yok denecek kadar az.

  • Samsun İkinci El Otomobilciler Dernek Başkanı İbrahim Kınık, artan fiyatlar yüzünden 2 aydır telefonlarının çalmadığını söyledi. Satıcılar satış yapamamaktan yakınırken, alıcılar ise fiyatların aşırı derecede artmasından şikayetçi.

​Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar: 110 bin TL'den başlıyor ​
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Koronavirüs salgını ile birlikte ÖTV indirimi beklerken, ÖTV zammı ile karşılaşan vatandaşlar, ikinci el araba piyasasının da cep yakmasından dolayı sıfır araçları incelemeye başladı.
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Eylül ayında sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması ekim ayı fiyatlarını paylaşmaya başladı.
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Birçok marka ekim ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor.​​
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Türkiye'de satış yapan markaların ekim ayı liste fiyatlarına göre en ucuz sıfır araç modelleri ise şöyle:
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​Seat Ibiza
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Liste satış fiyatı 185 bin TL
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Peugeot 301
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Liste satış fiyatı 184 bin TL​
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Toyota Corolla
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Liste satış fiyatı 166 bin 800 TL​
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Volkswagen Polo
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Liste satış fiyatı 165 bin 900 TL​
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Mitsubishi Space Star
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Liste satış fiyatı 159 bin 850 TL​
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Renault Symbol
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Liste satış fiyatı 134 bin 900 TL​
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Fiat Egea
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Liste satış fiyatı 110 bin 900 TL​
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Citroen C Elysee
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Liste satış fiyatı 179 bin TL
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Audi A3 Sportback
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Liste satış fiyatı 373 bin TL​
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Alfa Romeo Giulietta
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Liste satış fiyatı 349 bin 650 TL​
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Mercedes A Serisi
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Liste satış fiyatı 347 bin 400 TL​
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Honda Civic Sedan
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Liste satış fiyatı 220 bin 100 TL​
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Opel Corsa 159.400 TL
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Liste satış fiyatı 159 bin 400 TL​
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Dacia Sandero
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Liste satış fiyatı 144 bin 900 TL
​Türkiye'deki en ucuz sıfır araçlar: 110 bin TL'den başlıyor ​
Koronavirüs salgını sonrası tedarik sıkıntısı yüzünden uzun süredir bayilerde sıfır araç bulunmamasından kaynaklı ikinci el araç piyasasında fiyatlar uçuşa geçerken, otomotiv tarafında sevkiyatın yeniden başlamasıyla firmalar da liste fiyatlarını yeniden güncellemeye başladı. İşte Türkiye'de satış yapan markaların ekim ayı liste fiyatlarına göre en ucuz sıfır araç modelleri..

Şu anda 120 bin lira olan araba pandemi öncesinde 70-80 bin liraydı

Piyasanın oldukça durgun olduğuna dikkat çeken İbrahim Kınık, “2 aydır telefonlarımız çalmıyor. Piyasa çok durgun. Piyasa durgun olmasına rağmen her geçen gün araba fiyatları artıyor. Korona virüste 2. dalga paniği var. Bu da sıfır araba üretimine olumsuz yansıyor. Sıfır araba üretimindeki belirsizlik de 2. el otomobil fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Şu anda sorunsuz binmek isteyeceğiniz 2. el bir araba için en az 120 bin TL bütçe ayırmanız gerekiyor. Şu anda 120 bin TL olan araba, pandemi öncesinde 70-80 bin TL’ye rahatlıkla alınabiliyordu” dedi.

  • Vatandaşların sadece fiyat sorduğunu ama satışın olmadığından yakınan satıcılar ise, “Piyasa çok durgun. 2 aydır pazara geliyoruz. Bu durumdan alıcı da satıcı da memnun değil. Pazarda kalabalık var ama herkes kendi kafasındaki rakama göre araba bakıyor. Piyasa her geçen gün yükseldiği için istediği fiyatı bulamayan alıcılar elleri boş geri dönüyorlar. Ben 2015 model arabamı 138 bin TL’ye sarışa çıkardım. Biz de piyasaya göre hareket ediyoruz. 2 ay önce 90-95 bin TL civarında olan arabamızın fiyatı şu anda 138 bine kadar fırladı. Örnekler de karşımızda. 2 sene önce 55 bin TL’lik bir araba şu anda 125 bin TL’ye çıktı. Alıcı için de satıcı için de zor bir durumla karşı karşıyayız” diye konuştular.

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Araçların fiyatları ne durumda?

  • Zor imkanlar içerisinde para biriktirerek araba almak isteyen alıcılar ise şunları söylediler:
  • “İmkanlar gerçekten çok zor. Araba almak için pazara geldik. Kafamızdaki rakam 50-60 bin TL civarında. O fiyatlara araba yok. Bazı arabalar var ama hep kırık, dökük. Yaklaşık 1 aydır araba arıyoruz. Fiyatlar bir anda fırladı ve ikiye katladı. Ben de 2010 model Ford Fiesta araba vardı. 2 sene önce 34 bin TL’ye satmıştım. Sattığım araba şu anda 90 bin TL olmuş. Bu kadar da olmaz yani. Fiyatlar tam anlamıyla uçmuş.”

2. el otomobil piyasasının oldukça durgun geçtiği Samsun’da alım-satım olmamasına rağmen fiyatlar devamlı yükseliyor.

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