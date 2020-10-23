Aldığı araç hasarlı çıkınca çıldırdı: Benzin bidonunu alıp cipini yakmaya kalkıştı Çorum'da yaşayan 52 yaşındaki Hamza Özdemir,, hasar kaydı olduğunu iddia ettiği ve eşi için satın aldığı ikinci el cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi. Özdemir, o anları görüntülemeye çalışan gazetecilerle konuşup derdini anlatırken, çevredekiler elindeki benzin bidonu alarak eyleminden vazgeçirildi.

Haber Merkezi 23 Ekim 2020, 14:30 Son Güncelleme: 23 Ekim 2020, 14:49 DHA