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Gündem Aldığı araç hasarlı çıkınca çıldırdı Benzin bidonunu alıp cipini yakmaya kalkıştı
ÇORUM

Aldığı araç hasarlı çıkınca çıldırdı: Benzin bidonunu alıp cipini yakmaya kalkıştı

Çorum'da yaşayan 52 yaşındaki Hamza Özdemir,, hasar kaydı olduğunu iddia ettiği ve eşi için satın aldığı ikinci el cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi. Özdemir, o anları görüntülemeye çalışan gazetecilerle konuşup derdini anlatırken, çevredekiler elindeki benzin bidonu alarak eyleminden vazgeçirildi.

Haber Merkezi DHA
Özdemir, hasar kaydı olduğunu öne sürdüğü ve eşi için satın aldığı ikinci el cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi.
Özdemir, hasar kaydı olduğunu öne sürdüğü ve eşi için satın aldığı ikinci el cipi, satıcı bayi önünde yakmak istedi.

Olay, sabah saatlerinde Çorum- Ankara karayolu üzerindeki bir otomobil galerisinde meydana geldi. Bir süre önce eşi için ikinci el cip satın alan Hamza Özdemir, araçta hasar kaydı olduğunu öğrenince, satıcı bayiyi yetkilileriyle görüştü.


Görüşmede, taleplerine olumsuz yanıt alan Özdemir, satıcı bayi önüne getirdiği aracı, yakmak istedi. Özdemir, kendisine soru soran gazetecilere konuşurken, çevredekiler elindeki benzin bidonunu aldı.

İkna edilip, eyleminden vazgeçirilen Özdemir, bayi yetkililerinin “Ne gerekiyorsa yaparız” sözleri üzerine aracını bırakarak bölgeden ayrıldı.

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