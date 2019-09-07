İkinci el satışlar sıfır satışı solladı

İnşaat maliyetlerinin artması ve inşa halindeki konut fiyatlarının yüksek kalması vatandaşı ikinci ele yönlendirdi. İkinci el alımların artmasında faizlerin yüksek olması da önemli bir etken oldu. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde Türkiye genelinde satılan konut adedi 608 bini aşarken, bu konutların yüzde 59,7'sini ikinci el konutlar oluşturdu. İkinci el konut satış oranı 2018 genelinde yüzde 53 olarak gerçekleşmişti. İkinci el satışlarının sıfır evleri geride bıraktığı il sayısı da 2018'de 33 iken bu yılın 7 ayında neredeyse 2 kat artarak 64'e ulaştı.

EN YÜKSEK ORAN NEVŞEHİR’DE

2013-2018 yılları incelendiğinde ikinci el konut satışının birinci elden yüksek olduğu il sayısı 27 ila 34 arasında değişirken, söz konusu rakamın 2016'da 34, 2015'te 35, 2014'te 27, 2013'te 32 olduğu görülüyor. İkinci el konut satışlarının birinci eli geride bıraktığı illerin başında Nevşehir geliyor. 7 ayda Nevşehir'de toplam satılan bin 469 konutun yüzde 80,67'sini ikinci eller oluşturdu. Bu alanda Nevşehir'i yüzde 77,5 ile Yalova, yüzde 77 ile Karaman, yüzde 76 ile Kars, yüzde 75 ile Ardahan, yüzde 71 ile Balıkesir, yüzde 69 ile Karabük, yüzde 68 ile Kilis, yüzde 67 ile Muğla ve Ağrı, yüzde 66 ile Kayseri, Aydın ve Ankara takip ediyor.

ANTALYA’DA ORAN YÜZDE 65’E ÇIKTI

İkinci el satış oranı Antalya ve Osmaniye'de yüzde 65, Bolu, Isparta ve Mersin'de yüzde 64, Sakarya ve Kırşehir'de yüzde 63, Afyonkarahisar, Niğde, Yozgat ve Trabzon'da yüzde 62, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, Bitlis, Denizli ve Kocaeli'de yüzde 61, İzmir ve Malatya'da yüzde 60, Batman, Bursa, Siirt, İstanbul, Gaziantep ve Kırıkkale'de yüzde 58 olarak gerçekleşti.

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GÜMÜŞHANE VE ŞIRNAK LİSTENİN SONUNDA

Aynı dönemde ikinci el satışlarının en düşük olduğu kent ise yüzde 42,6 ile Gümüşhane oldu. Gümüşhane'yi bu alanda yüzde 43 ile Şırnak ve Kastamonu, yüzde 44 ile Ordu ve Giresun, yüzde 45 ile Burdur, yüzde 46 ile Kırklareli, Muş, Rize, Hakkari ve Artvin takip etti. Birinci el konut satış oranı Bingöl'de yüzde 49,91, Amasya'da yüzde 49, Bartın'da yüzde 48, Aksaray, Sinop ve Düzce'de yüzde 47 olarak gerçekleşti. İkinci el konut satışları Iğdır, Kahramanmaraş, Tokat, Bayburt, Zonguldak, Adıyaman, Tunceli, Van, Çanakkale, Erzurum, Samsun ve Uşak'ta yüzde 50 ile yüzde 55 arasında değişti.

İki katına çıktı

Eyüp Akbal

FuzulEv Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal, ikinci el pazarının birinci elden daha büyük olduğu şehir sayısının bir yılda neredeyse iki katına çıktığını söyledi. Akbal, “Türkiye'de satılan her 100 konuttan 60'ı ikinci elde işlem gördü. 2013 ve 2018 arası döneme baktığımızda, Türkiye'de ikinci el satışlarının birinci elden yüksek olduğu il sayısının 27 ila 34 arasında değiştiğini görüyoruz” dedi.