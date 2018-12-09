İkiye katladık daha da artırırız

Amerikan Şirketler Derneğinin (AmCham Türkiye/ABFT) 14. kuruluş yıl dönümü önceki gece İstanbul’da kutlandı. Yoğun katılımın olduğu gala programında konuşan Amerikan Şirketler Derneği Başkanı Serra Akçaoğlu, Amerikan şirketlerinin Türkiye’de yatırım yapmaktan çok memnun olduğunu anlattı. Dernek bünyesindeki 110’un üzerinde ABD'li şirketin Türkiye ekonomisine yaklaşık 50 milyar doların üzerinde katkısı olduğunu, 90 binden fazla istihdam yarattığını dile getiren Akçaoğlu, "Bu dünya devlerinin ülkemiz topraklarında uzun vadeli yatırımlar gerçekleştirdiğini çok büyük bir memnuniyetle gözlemliyoruz” dedi.

TÜRKİYE ÖNEMLİ MERKEZ

Akçaoğlu, bu yatırımların bir bölümünü oluşturan Amerikan şirketlerinin bölgesel merkezlerini de Türkiye’ye taşıdığını belirtti. Akçaoğlu, “Türkiye’yi hub (Merkez) olarak kullanan 16 şirketimiz, 80 ülkeyi Türkiye’den yönetiyor. Buna ilave pek çok üyemiz buradan yaptıkları ticaretle ülkemizin ihracatına katkı sağlıyor. Hedefimiz hem yatırımları hem de ticareti artırmak. Bu amaçla 2018 yılında önemli temaslarda bulunduk. Kamu ve özel sektör iş birliğini artırmayı hedefleyen toplantılar düzenledik. Bu toplantıları düzenli olarak devam ettirmeyi hedefliyoruz. 2019'da 4 temel hedefe odaklanacağız. Ülkemize olan mevcut yatırımların devamını sağlamak, yeni yatırımları ülkemize çekebilmek, ülkemizde daha fazla bölgesel merkezi olan şirket olmasını sağlamak ve son olarak Türkiye-ABD arasındaki ticareti artırmak” dedi.

Serra Akçaoğlu

YATIRIMI ARTTIRMAYA KARARLIYIZ

Türkiye-ABD arasındaki ticaret hacmindeki hızlı yükselmeye dikkat çeken Akçaoğlu, şunları kaydetti: “Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmi son 10 yılda 2 katına çıkarak 20 milyar dolar seviyesine ulaştı. ABD yatırımlarının sanayide sıçrama yaratmış olduğunu ve ekonomimize ivme kazandırdığını gözlemliyoruz. Dernek olarak, 14 yıldır ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlamaktan onur duyuyoruz. Yatırım rakamını daha da yukarılara taşımaya kararlıyız.”

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GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRMELİ

Geçtiğimiz Eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptıkları Yuvarlak Masa toplantısını hatırlatan Akçaoğlu, bu toplantıların devam etmesini istedi. Akçaoğlu, “Türkiye’de yerleşik ABD şirketlerinin yöneticileri olarak, Türkiye ekonomisine katma değer sağlama yönündeki çalışmalarımızı sunduk kendisine. Sayın cumhurbaşkanımızın bu konudaki değerlendirmelerini aldık. Bu toplantıların devamını arzu ediyoruz.”