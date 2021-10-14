İklim krizi kahve fiyatlarını artırdı: Üretimi de tedariki de zor

Brezilyada yaşanan iklim krizinin etkisiyle kahve fiyatları yüzde 50 arttı. Kilosu 60 liradan atılan kahvenin fiyatı 90 liraya yükseldi.

ÜRETİMİ DE TEDARİKİ DE ZOR



Brezilya’da yaşanan iklim krizinin etkisiyle üretimi azalan ve pandemide tedariki zorlaşan kahvenin fiyatı her geçen gün artıyor. Yaklaşık 6 ay içerisinde yüzde 50 zamlanan kahve fiyatları cep yakıyor. Üretimi ve tedariki zorlaşan kahvenin, artan fiyatından dolayı tüketimi de zorlaşır oldu. Konuyla ilgili bilgi veren Eminönü’ndeki kahve satıcıları, üreticilerden 100 kilo kahve almak istediklerinde geri dönüş olarak 30-35 kilo gönderdiklerini belirtiyorlar.

“Talep karşılanmaz ise bir kahve krizinin olacağını düşünüyorum”

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KİLOSU 90 LİRA



İşletmelerinde Türk kahvesi ve Osmanlı kahvesi sattıklarını belirten Eminönü esnafı Hüseyin Yavuzer, “Bu sene kahveye iki kere yüklü bir zam geldi. Yaklaşık 6 ay önce kilosunu 60 TL’den sattığımız Türk kahvesinin şu anki kilosu 90 TL. Toptancılara sorduğumuz da ise Brezilya’da çok kısıtlı ürün aldıklarını ve ürünün az olduğunu söylüyorlar. Bununda fiyatlara yansıdığını söylüyorlar. Bizlerde üretici firmalardan toptan kahve istediğimiz zaman 100 kilo istiyorsak 20-25 kilo gönderiyorlar. Bu fiyatlarda kalacak mı kalmayacak mı bunun bilincinde değiliz. Türkiye’de kahve tüketimi eskiye göre çok fazla arttı ve bu talep karşılanmaz ise bir kahve krizinin olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.