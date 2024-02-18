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Ekonomi

İkramiyenin maliyeti 95 milyar TL

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında verilen ikramiye, 2 binden 3 bin liraya yükselirken, bundan 15 milyon 851 bin emekli faydalanacak. Bu yıl emeklilere ödenecek ikramiyenin toplam maliyeti 95,1 milyar lira olarak hesaplandı.

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:00 - 18/02/2024 Pazar
Güncelleme: 00:54 - 18/02/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Emeklilere dini bayramlarda ödenen 2 bin liralık ikramiyeyi 3 bin lira bandına çıkaran düzenlemeden 15 milyon 851 bin 244 emekli, dul, yetim, ölü, gazi, şehit yakını aylığı alan vatandaş yaralanacak. Yapılan ön hesaplamalara göre, yıl içinde emeklilere toplamda 95 milyar 107 milyon 464 bin lira ikramiye ödenecek.

İkramiyelerde yüzde 50 artışa gidilmesinin kamu maliyesine etkisi ise 31 milyar 702 milyon 488 bin lira olarak hesaplandı. Yargı paketine eklenen düzenleme, en geç mart başında yasalaşacak. Emeklilerin zamlı ikramiyeleri, Ramazan Bayramı'ndan önce (10 Nisan) hesaplara aktarılacak.

EMEKLİ SAYISI 16 MİLYONA DAYANDI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önceki gün müjdelediği emekli ikramiyesindeki 1000 liralık artıştan en az 15 milyon 851 bin 244 vatandaş faydalanacak. Çalışma Hayatı Müdürlüğü'nün Ocak 2024 bültenine göre, Türkiye'de 11 milyon 358 bin 411 vatandaş emekli aylığı, 4 milyon 165 bin 883 kişi ise ölü, dul, yetim aylığı alıyor. Dosya bazında bakıldığında 14 milyon 958 bin 820 hak edişin olduğu görüldü.

31,7 milyarı Hazine'den

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği zamlı bayram ikramiyesi TBMM Başkanlığı'na sunulan 8. Yargı Paketi'ne eklendi. 15 milyon 851 bin 244 vatandaşın faydalanacağı Ramazan ve Kurban Bayramı iİkramiyelerindeki yüzde 50 artışa gidilmesinin kamu maliyesine etkisi ise, 31 milyar 702 milyon 488 bin lira olarak hesaplandı.



#emekli maaşı
#İkramiye
#ekonomi
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