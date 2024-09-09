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Ekonomi

İlave maliyete yeşil makas

Firmaların yeşil ve dijital dönüşüm sürecinde karşılaşacağı ilave maliyetler için ek finansman desteği sunulacak. Ayrıca ihracatta yeşil ve dijital dönüşüm mevzuatı ile de AB’nin adımlarıyla uyum sağlanması planlanıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 9/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:35 - 9/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İhracatçıların küresel ticaretteki yerini sağlamlaştırabilmesi ve hedef pazarlara açılabilmesi için yeşil ve dijital dönüşümü bir arada gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu süreçte oluşan maliyetler ise işletmeleri zorluyor. Yeşil ve dijital dönüşümün sektörler üzerinde oluşturacağı ilave maliyetlerin azaltılması için ihracatçı firmalar başta olmak üzere işletmelere yeni ek finansman desteği için zemin hazırlanıyor. Yeşil ve dijital dönüşüm kapsamında ihracatçı firmalara ek finansman desteği verilecek. Bu sayede firmaların dönüşüm maliyeti azaltılacak.

İNDİRİMLİ KARBON VERGİSİ

Mal ve hizmet ihracatını ilgilendiren yasalar ve mevzuatlar, AB dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda yenilenecek. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü başta olmak üzere AB müktesebatına uyumlu hale gelecek. Böylece, yeşil ve dijital dönüşüme adapte olmaya çalışan sektörlerden alınacak karbon vergisinde indirim payı gelecek.

TÜRK TİCARET KANUNU YENİDEN TANIMLANACAK

AB dijital ekonomi düzenlemeleri doğrultusunda, ihracatta yeşil ve dijital dönüşüm mevzuatı oluşturulacak. Yatırım ortamının güçlendirilmesi ve piyasa düzenleyici çerçevenin iyileştirilmesi için de yeni adımlar atılacak. Bu kapsamda, iş ve yatırım ortamında yatırımcı güveni, öngörülebilirlik ve istikrar artırılması için alternatif uyuşmazlık ilkesi Türk Ticaret Kanununda yeniden tanımlanacak. Bu kapsamda ticaret davalarındaki uyuşmazlıkların çözüm yöntemleri çeşitlendirilecek ve güçlendirilecek.



#İhracat
#Ekonomi
#Teknoloji
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