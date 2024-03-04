İleri teknolojiyle sıçrama dönemi

Z Raporu yeni sayısında, Türkiye’nin yüksek teknolojiyle artan rekabet gücünü masaya yatırıyor. Türkiye’nin son yıllarda artan Ar-Ge yatırımlarıyla birlikte yüksek teknoloji alanında artan rekabet gücünü analiz eden Z Raporu, savunma sanayiinde elde edilen başarıya dikkat çekiyor. Bu nedenle de Türkiye’nin, gerek yüksek teknolojide gerekse savunma sanayiinde elde ettiği başarının en önemli göstergesi haline gelen Kaan’ı kapağına taşıyor.

AR-GE YATIRIMLARINDAN MEYVE TOPLAMA ZAMANI

Türkiye ihracatta rekorlar kırmaya devam ederken, ihracatta kg değerini de 1,6 dolara, küresel ihracattan aldığı payı da yüzde 1,06’ya yükseltti. Türkiye, küresel ekonomide rolünü güçlendirmek ve sürdürülebilir kalkınma için 2,5 dolarlık orta vadeli hedefini ise koruyor.

Ar-Ge harcamasını 2022 yılında 198 milyar TL’ye taşıyan Türkiye, artık bu yatırımların meyvelerini almaya başladı. Savunma sanayiinde hayali kurulan projeleri bir bir hayata geçiren Türkiye, yüksek teknolojiyle kalkınmada sıçrama yapmanın artık eşiğinde.

UZAY 2.0: REKABET TİCARİLEŞİYOR

21. yüzyılda teknolojinin ulaşılabilir olmasıyla devletlerin uzay rekabetine şirketler de dâhil oldu. Ticarileşen “Uzay 2.0” çağında rekabete dâhil olmak isteyen Türkiye, ilk astronotunu uzaya göndererek Milli Uzay Programı’nın mihenk taşlarından birine ulaştı. Henüz yolun başında olsa da Türkiye’nin uzay yatırımlarının 329 milyon dolara ulaştığı hesaplanıyor. 2023 yılındaki küresel uzay yatırımları ise 117 milyar dolar oldu. 2024’e kadar 1 trilyon dolarlık pazar hacmi öngörülen uzay sektöründe, 2030’a kadar yüzde 180’lik büyüme bekleniyor.

EKONOMİ VE SİYASET YORUMLARI

Z Raporu’nun yazar kadrosu da ekonomi gündemine dair görüşlerini okuyucular için kaleme almayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, İbrahim Acar, Doç. Dr. Levent Yılmaz, Prof. Dr. Kadir Tuna, Prof. Dr. Obiyatulla Ismath Bacha, Dr. Mehmet Akif Soysal ve Prof. Dr. Metin Toprak gündemdeki son gelişmeleri değerlendirirken; Mustafa Özel, İz Bırakanlar köşesinde ‘Arınma ve Bereket Felsefesi’ başlıklı yazısı ile yer aldı.







