İlk borsa dünyaya tanıtılacak

Günümüzden bin 700 yıl önce, Anadolu’nun Aizanoi antik kentinde yaşıyor olsaydınız, arazide çalışarak günde asgari 25 dinar ayda ise 750 dinar kazanabilirdiniz. Arkeolojik araştırmalara göre, yaklaşık 400-450 dinarlık bütçeyle ay boyunca refah içinde geçinebilmek mümkündü. Günümüzdeki trilyonlarca dolarlık işlem hacmine sahip borsaların örnekleri Anadolu'da ortaya çıkıyor. Enflasyon ile mücadelenin ilk adımlarına da Aizanoi’de karşılaşıyoruz.

TAŞ BLOKLAR ÜZERİNDE FİYAT DUYURUSU

'Borsa İstanbul 150 Yaşında' etkinliğinin gong töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tele konferans ile bağlandığı Aizanoi Antik Kenti’nin büyük ses getirmesi üzerine buranın hikayesinin peşine düştük. Bölgede bulunan borsa binasının 2. yüzyılın sonlarında inşa edildiğini ve Kütahya Ticaret Borsası'nın girişimleriyle tescillenerek resmiyet kazandı Yapılan araştırmalar, Roma İmparatoru’nun enflasyonla mücadele amacıyla belirlediği mal satış bedellerini taş bloklar üzerinde duyurup, alış-satış işlemlerinin denetim altına aldığını ortaya çıkarıyor. Antik dönemde, Aizanoi borsa binası gıda pazarı olarak da kullanılmış ve milattan sonra 301 yılında fiyat tespitleri yapılmıştı.

BU TARİHİ MİRASI HERKESE TANITACAĞIZ

Kütahya Ticaret Borsası (KUTBO) Yönetim Kurulu Başkanı Necati Gültekin, Aizanoi Borsası’nı öne çıkaran çalışmaların sürdüğünü söyledi. Gültekin, Cumhurbaşkanımızın Borsa İstanbul’un 150. yıl dönümü dolayısıyla, Aizanoi'den canlı bağlantı yaparak eş zamanlı gong çalması Kütahya’nın ve antik bölgenin tanıtımı için büyük fırsat oldu” şeklinde konuştu.

BUGÜNÜ GEÇMİŞTEN OKUYALIM

İncelenen tabletlerde yüzlerce yıl önceki ekonomi ve yaygın kullanılan besin kalemleri hakkında bilgi sahibi olunabiliyor. Dönemin insanları tahıl ve bakliyat sınıfına giren ürünlerin miktarını hesaplamak için genellikle ‘ordu ölçeği’ kullanırken, balık çeşitleri için ‘yarım kilo’ olarak ölçeklendirmiş. Böylece belirlenen fiyat kabul gören ölçek üzerinden değerlendirilip kayıt altına alınmış. Yazıtlarda sıklıkla görülen popüler tüketim kalemleri ise; arpa, mercimek, çavdar olduğu anlaşılıyor. Ayrıca, tuzlu su balığı fiyatının tatlı su balığından pahalı olması coğrafi koşulların bazı ürünlerin fiyatlarında etkili unsur olduğunu gösteriyor.

21 TESCİLLİ ÜRÜN İŞLEM GÖRÜYOR

Kuruluşundan bu yana büyüyerek ülke ve bölge ekonomisine katma değer sağlayan Kütahya Ticaret Borsası (KUTBO) üye odaklı kaliteli hizmet anlayışıyla, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) akreditasyon sistemiyle uyumlu bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kurum, elektronik satış salonu, kantar, ve laboratuvar gibi modern tesisleriyle üyelerine çağdaş bir borsacılık deneyimi sunuyor. Necati Gültekin, “Kütahya’da yetişen ve üretilen yöresel ürünler için “Coğrafi İşaret” çalışmalarımız bulunuyor. İlimizin coğrafi işaret tescilli ürünü üç adetken şimdi çalışmalarımızla 21 adete ulaştı” ifadelerini kullandı.







