İlk Evim Arsa'da taksitler sabit

İlk Evim Arsa kampanyası kapsamında tapuların erişime açılmasının ardından kampanya başlangıcında belirtilen bazı şartların değişip değişmediği gündeme geldi. Memur maaşına göre belirlenen arsa taksitlerinin sabit ve faizsiz olacağı belirtildi. Bunun yanı sıra arsa tapusunu alan vatandaş arsaya yaptığı konutunu, arsanın borcunun bitmesinin ardından satabilecek.





FİYATLAR DA SABİT

TOKİ'nin uygun fiyatlı arsa ve konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar için başlattığı "İlk Evim Arsa" projesinde önemli bir aşamaya gelindi. Yoğun ilgi gören ve rekor başvuru sayısına ulaşan proje kapsamında, arsa tapu tescil belgeleri erişime açıldı. Kampanyanın açıklandığı tarihte memur maaşına göre belirlenen fiyatta değişiklik olup olmadığı konusu da gündeme geldi.





BORÇ BİTMEDEN SATIŞI YASAK

Kampanya kapsamındaki arsa taksitleri ise memur maaş artışına göre artmayacak. Arsa taksitleri sabit ve faizsiz olacak. Kampanya açıklandığında arsalar için verilen 192 bin 500 TL’lik fiyatta artış olmayacak. Taksitler ise bin 604 TL’den başlayacak. Arsa almaya hak kazanan kişi arsasını hemen satamayacak. Arsa tahsis yapılan hak sahiplerine banka sözleşmesi akabinde ipotekli ve şerhli tapu tescilleri sağlanıyor. Altyapı işlemlerinin tamamlanmasının ardından inşaat süreci başlayacak. Kampanyaya göre hak sahibi birinci yılda inşaata başlamalı ve inşaatını 2 yıl içinde tamamlaması gerekiyor. Borcun ödenmesinin ardından ipotek ve şerh terkin edilecek. Bundan sonra kişi arsasını satabilecek.





TOKİ DESTEK VERECEK

Arsasında müstakil ev yapmak isteyenlere TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek. Ancak kendi projesini veya TOKİ’nin verdiği projeyi kullanarak evini kendi yapacak. Müşterek arsa alanlara, yine TOKİ proje, mimari, mühendislik desteği verecek.



