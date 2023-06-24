‘İlk İş Yerim’de kazma vuruldu

Üretim ve istihdama katkı sağlayacak ‘İlk İş Yerim’ projesi kapsamında Konya ve Aksaray’da 480 iş yerinin inşaatına başlandı. Türkiye genelinde 4 bin 584 iş yerinin ise proje çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığı sağlanacak. Yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkânların, mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanıyor.