‘İlk İş Yerim’de kazma vuruldu

Aksaray, İlk İş Yerim projesi.
Üretim ve istihdama katkı sağlayacak ‘İlk İş Yerim’ projesi kapsamında Konya ve Aksaray’da 480 iş yerinin inşaatına başlandı. Türkiye genelinde 4 bin 584 iş yerinin ise proje çalışmaları devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen proje ile daha sağlıklı bir ortamda iş hayatının devamlılığı sağlanacak. Yürütülen sanayi projelerinde üretilen dükkânların, mesleğini fiilen icra eden ilgili oda üyesi, vergi mükellefi esnaflar ile ustalık veya iş yeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile faydalandırılması planlanıyor.
ARSA TEMİN EDİLİYOR
Toplamda 50 bin iş yeri için verilecek proje kapsamında ilk etapta 29 ilde 10 bin iş yeri ile üretim ve istihdama katkı sağlanacak. Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kocaeli, Diyarbakır, Manisa, Eskişehir, Kayseri, Balıkesir, Denizli, Mersin, Aksaray, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ, Van, Afyonkarahisar, Isparta, Çorum, Sivas, Şırnak, Kastamonu, Samsun ve Ordu illerinde arsa temini ve proje çalışmaları devam ediyor. Konya ve Aksaray illerinde yapılacak toplam 770 iş yerinin 480’inin inşaatına başlandı. Türkiye genelinde ise toplam 4 bin 584 iş yerinin proje çalışmaları yapılıyor.
İŞTE İLLER VE SAYILAR
İlk etapta temeli atılacak 10 bin iş yerinin illere göre dağılımı ise şöyle: Ankara 1000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100, Ordu 30.