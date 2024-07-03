İlk İş Yerim’de yeni arsa tespiti

Üretim ve istihdama katkı sağlayacak ‘İlk İş Yerim’ projesi kapsamında 20 ilde 10 bin iş yerinin inşası için çalışmalar sürüyor. Konya'da 280, Aksaray'da 200 iş yerinin inşaatı başladı. Konya'da toplam 500, Aksaray'da 270 iş yeri yapılacak. Türkiye genelinde 4 bin 75 iş yerinin planlama ve proje çalışmaları ise sürüyor.

4 BİN 434 HAK SAHİBİ

İş yerleri için 4 bin 434 hak sahibi belirlendi. Üretilen dükkânların, mesleğini fiilen icra edenler, esnaflar ve iş yeri açma belgesi bulunan çalışanlara uygun peşinat ve ödeme koşulları ile verilmesi planlanıyor. Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Kocaeli, Diyarbakır, Manisa, Eskişehir, Kayseri, Balıkesir, Denizli, Mersin, Aksaray, Erzurum, Trabzon, Tekirdağ, Van, Afyonkarahisar, Isparta, Çorum, Sivas, Şırnak, Kastamonu, Samsun, Aksaray ve Ordu'da bin 130 iş yerinin arsa tespiti devam ediyor.

İlk etapta temeli atılacak 10 bin iş yerinin illere göre dağılım adedi ise şöyle belirlendi:

Ankara 1000, İzmir 700, Adana 500, Bursa 500, Konya 500, Gaziantep 500, Malatya 500, Şanlıurfa 500, Kocaeli 450, Diyarbakır 450, Manisa 350, Eskişehir 350, Kayseri 350, Balıkesir 300, Denizli 300, Mersin 300, Aksaray 270, Erzurum 250, Trabzon 250, Tekirdağ 250, Van 250, Afyonkarahisar 200, Isparta 200, Çorum 200, Sivas 200, Şırnak 150, Kastamonu 100, Samsun 100 ve Ordu 30.







