IMF: Suriye'yi yeniden inşa için yardıma hazırız

IMF Sözcüsü Kozack, "Suriye'nin durumunda şunu söyleyebiliriz ki; yaptırımların kaldırılması Suriye'nin ekonomik zorluklarının üstesinden gelme çabalarını destekleyebilir ve yeniden inşası ile ekonomik gelişimini ilerletmesine yardımcı olabilir." diye konuştu.