IMF: Suriye'yi yeniden inşa için yardıma hazırız

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, Suriye'nin yeni ekonomi yönetimiyle görüştü. "Gaydalı" görüşmeler yaptıklarını belirten Sözcü, Suriye'nin, ekonomik rehabilitasyonuna yardımcı olmak için uluslararası toplumun çabalarını desteklemeye hazırlandıklarını söyledi. Kozack, ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararına ilişkin ise bunun IMF üye devletleri arasındaki bir konu olduğunu ifade etti.
Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'ye ilişkin soruları yanıtlayan Kozack, ülkedeki gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.
Kozack, IMF personelinin Suriye ekonomisini yeniden anlamak üzere çalışmalara başladığını, bu çalışmaları Suriyeli yetkililerle temaslar yoluyla ve diğer paydaşlarla koordinasyon içinde yürüttüklerini kaydetti.
"Teknik yardım sağlamaya hazırız"
Kozack, ABD ve AB'nin Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma kararına ilişkin ise bunun IMF üye devletleri arasındaki bir konu olduğunu ifade etti.
Suriyeli yetkililerle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten Kozack, yetkileri dahilinde en iyi şekilde nasıl destek olabileceklerini araştırdıklarını dile getirdi.