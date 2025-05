Avrupa Birliği Şam trenini yakalayabilecek mi?

20 Mayıs günü AB Yüksek Temsilcisi Kallas’ın Suriye’ye yönelik ekonomik yaptırımların koşulluluk ilkesi çerçevesinde kaldırıldığını açıklaması şüphesiz Şara yönetimi için yeniden toparlanma açısından elverişli bir ortam yarattı. Ancak bu karar beraberinde yönetilmesi gereken belirli maliyetleri de getirmektedir. Açıklamadaki “koşulluluk” vurgusu aslında azınlık grupların siyasi geçiş sürecine nasıl entegre edilecekleri ve Şara yönetiminin bugüne kadar yürüttüğü ılımlı siyaseti ne kadar sürdürebileceği hususundaki şüpheleri refere etmektedir. Diğer bir ifadeyle iç savaş esnasında askeri kapasiteden yoksun olduğu için ikincil bir rol bile alamayan AB, bugün güçlü olduğu alanlar üzerinden bir fırsat yakalayarak öncü bir rol üstlenme çabası içindedir. Bu durum 1990’lar itibarıyla AB’nin Barselona süreci ile Suriye’ye yönelik başlattığı ve devamında 2004 yılında imzalanan Ortaklık Anlaşması ile bir çerçeveye oturttuğu asimetrik bir ilişki biçimiyle paralellik göstermektedir. Bu yaklaşım, temelde angaje olunan ülke ile ekonomik yardımları ve batıya entegrasyonu bir havuç olarak kullanarak demokratikleşme yönünde reformları ve dış politikada AB’nin dümen suyuna girilmesini teşvik etme mantığına dayanmaktadır. Yani Suriye gibi sistemin dışında olan ülkelere asimetrik bir ilişkiyi süslü bir kutuda servis etmek anlamına da geliyor denilebilir. Aslında günümüzde “more for more” olarak tanımlanan bu strateji, 2000 yılında Portekiz’de yapılan Feira Zirvesi’nde kurum düzeyinde uygulanması taahhüt edilen sistemli bir strateji olarak karşımıza çıkar. ABD’nin Balkanlar’daki tek taraflı angajmanına bir noktada alternatif geliştirmek amacıyla, Balkan ülkelerine AB’ye üyelik “vaadiyle” bu mekanizma ortaya atıldı. 2004 yılından itibaren de Komşuluk Politikası kapsamına giren kuzey Afrika, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Kafkaslar’a yönelik de aynı strateji sistematik şekilde uygulanmaya başlandı ve nihayet 2011 yılında da bir komisyon raporuyla tam olarak kavramsallaştırıldı. Kısacası, 20 Mayıs’ta Kallas’ın koşulluluk ilkesini vurgulaması, tıpkı Soğuk Savaş sonrası konjonktür gibi, AB’nin ekonomik kapasitesi ve siyasi tanınma gücüyle Suriye’de yeniden diplomatik etkisini hissettirebilecek bir ortam bulduğunu göstermektedir. Her ne kadar AB’nin Suriye’yi bir kazanç ve Arap dünyasında nüfuz kapısı olarak mengeneye alma hedefi 1990’lardan bu yana somut olarak görülse de bu meselenin tek uluslararası aktörü AB değil. Yani mesele sadece AB-Suriye ilişkileri kapsamında incelendiğinde eksik kalır.

Bu durum Türkiye ile Şara arasındaki bir vekillik ilişkisinden kaynaklı değil. Aksine Türkiye ile Suriye’nin bölgesel ve küresel çıkarlarının mutlak şekilde uyuşmasıyla ilgilidir. AB’nin “more for more” ilkesiyle Suriye’ye dikte edeceği azınlık hakları meselesi, etnik ve dini zenginliklerinin birer fay hattına dönüşeceği bir düzlem yaratacaktır. Batının alışılagelmiş bir yöntemi olarak siyasal katılım süreçlerinin liberal illüzyonlarla kurgulanması bu bölgede uyuşmazlıkları da kaçınılmaz hale getirir. Nitekim bu da ne Türkiye’nin ne de Şara’nın kabul edeceği bir düzlem yaratır. Bu nedenle AB için Şara’ya yönelik yapılacak her baskı aynı zamanda Türkiye ile aralarındaki ilişkilere bir sorun alanı daha eklemek anlamına gelecektir. Sonuç olarak, Türkiye’nin askeri ve siyasi desteği ile Trump’la yürütülen iyi ilişkiler, AB’yi ancak tamamlayıcı bir aktör konumuna getirmektedir. Yaptırımların kaldırılması kararında da olduğu gibi, Suriye’ye yönelik Türkiye ve ABD tarafından atılan her belirleyici adımdan sonra, AB için tek seçenek ABD’nin arkasındaki vagonlardan birine atlayıp treni kaçırmadan kendisine kalan alanlarda Suriye sahasına nüfuz etmek olarak kalıyor. Bu da AB’nin “more for more” gibi büyük bir kibirle uyguladığı asimetrik yaklaşımların Türkiye’nin aktif koruması sayesinde baypas edilebildiğini göstermektedir.