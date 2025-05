Çağın meydan okumalarına karşı tek reçetemiz: Hayâ ahlakı

Peki insanlık bu en karanlık yüzyılın marazlarıyla nasıl mücadele edecek? Kendisini nasıl iyileştirecek ve kendinden sonra gelecek nesilleri nasıl koruyacak? İşte tüm bu sorulara cevap aramanın derdine düşen kıymetli ilim insanları Gaziantep’te bu yıl altıncısı düzenlenen Ahlak Şurası’nda buluştular. 16-18 Mayıs tarihleri arasında, Hasan Kalyoncu Üniversitesi İslam Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin ev sahipliğinde; İslam düşünce Enstitüsü ve Türkiye Yazarlar Birliği paydaşlığında düzenlenen şuranın bu yılki teması “Çağın Meydan Okumaları Karşısında Ahlak ve Din” oldu. İki gün boyunca farklı başlıklarda tebliğlerin yer aldığı müzakerelerin her biri çok önemli tespitlerde bulundu. Hepsine burada teker teker değinmeye imkanım maalesef yok ama tüm tebliğlere şura paydaşlarının resmi hesaplarından ulaşabilirsiniz.

Mehmet Görmez bu metafordan yola çıkarak, dijitalleşmeyle bu insan ülkesinde bir darbe gerçekleştirildiği tespitinde bulunuyor. Şöyle ki; ülkenin sınırlarını koruyan bekçiler yani gözler ülkenin sultanı kalbe ve yönetimi elinde bulunduran vezir denilen akla karşı bir darbe yaptılar. Bu darbe neticesinde, gözler bir karar alarak “görme biçimi”ni değiştirdiler. Dolayısıyla bakarken ya da görürken akla ya da kalbe tabi olmayacaklar bilakis kalp ve aklı kendine tabi tutacaklardı. Artık o gözlerle bakanlar ne nazır ne basir sadece seyirci olacaklardı. Göz artık bir kameraya, dünya bir ekrana ve insanlık da düşünen toplumdan bir gösteriş toplumuna, seyircilerden oluşan bir sürüye dönüşecekti. Darbeci bekçiler bununla da yetinmedi bir karar daha aldılar: Tüm idrak yollarını yöneteceklerdi. İnsanın işittiklerini, konuştuklarını hatta tattıklarını da “görsel” üzerinden gerçekleştireceklerine hükmettiler. Bir de mülkiyet kanunu çıkardılar: Gördüklerine malik olacaklardı. Sadece bakmayacaklarını, göz diktiklerine göz koyacaklarını, göz koyduklarına da el koymak suretiyle her şeye sahip olacaklarını açıkladılar. Durmadılar inanç hususunda da kanun çıkardılar: Akıl gözlerin görmediğine inanmayacak, kalp de görmediğine teslim olmayacaktı. Ezcümle metafizik alem yok sayılacaktı. Bu metafordan yola çıkarak şu sonuca varıyoruz; bizler bugün yani dijital çağda görsel idrakin egemenliği altındayız. Aklımızın idraki zayıfladı, kalbimizin idraki bir çeşit ölümle karşı karşıya kaldı. Kur’an-ı Kerim’de ifade edilen “Gözleri var ama görmezler, kulakları var ama işitmezler” ayeti ile işaret edilen idrak ölümü gibi…

Sayın Görmez hastalığın teşhisini son derece isabetli şekilde ortaya koyuyor. Teşhisle kalmıyor bir de tedavi sunuyor. İslam düşüncesinin reçetesini paylaşıyor: Hayâ Ahlakı… Hayâ, hayat ile aynı kökten gelir, insanı dirilten bir ahlaktır ve bütün ahlaki değerlerin kaynağıdır diyor. Resulullah’ın ifadesiyle “Her dinin bir ahlakı vardır. İslam’ın ahlakı da hayâdır.” ( İbn Mace, “Zühd”, 17) Şimdi gelelim haya ahlakının, görsel egemenliğin sebebiyet verdiği ahlak krizine nasıl deva olduğu bahsine. Hoca, haya ahlakının hedeflerini sıralayarak bunu son derece iyi izah ediyor. Buna göre hayâ ahlakının birinci gayesi; gösteri toplumunu bilgi toplumuna yeniden dönüştürmek. İkinci gayesi; insanı görsel idrakin esaretinden kurtararak külli idrak yollarını iyileştirmek. Üçüncüsü; suretin hakikat olmadığını sadece bir vehmi olduğunu insanlara ifade etmek. Dördüncüsü; bakma ve görme ameliyesini haz ve keyif almaktan uzaklaştırıp, anlamaya ve ibret almaya hasretmek. Beşinci gayesi görme biçimini değiştirerek, bakmayı aklın eşlik ettiği nazara, kalbin eşlik ettiği basirete dönüştürmek. Altıncısı; seyretmeyi “müşahede”ye dönüştürerek, seyirciyi tüm idrak yollarıyla müşahit eylemek. Yedinci gayesi tecessüs peşine düşen gayri ahlaki izleyiciyi ahlaki örnekliğe yani “şahid”e dönüştürmek. Teşhirciyi, kendini sürekli gösterme peşinde olanı “meşhud” makamına yükseltmek yani her an Rabbi tarafından gözetildiği bilincine kavuşturmak. Dokuzuncu gayesi; insanı eşya-i bakıştan esma-i bakışa yöneltmek yani eşyanın, yüce yaratıcının esma-i hüsnasıyla nasıl tecelli ettiğini görmesini sağlamak.

“Hayâ etmiyorsan, dilediğini yapabilirsin” (Buhari, “Enbiya” 54) hadisi şerifi geldi değil mi hatırlarınıza? Eski çağlarda da tabii ki yaşanan ahlaki krizler oldu. Çünkü insanoğlu hayâyı kaybettiği an dilediğini her şeyi yapabileceğine hükmetti. Soykırımlar, savaşlar, şiddet, tecavüz, hırsızlık vb. tüm suçlar, dilediğini yapabileceğine inanan hayâdan yoksun insanlar tarafından gerçekleştirildi. Çağımız dijitalleşme çağı ve insan yine zararda. Görsel egemenlik tüm insanlığa darbe yaparak insan bedeni ülkesini ele geçirmiş; gözleri görmez, kulakları işitmez kılmış; akılları esir almış ve kalpleri öldürmüştür. İdrak yollarımızı ele geçirmeye çalışan görsel egemenliğin tuzaklarının farkında olmak, sabırla mücadele içinde kalmak ve sevdiklerimize doğruyu, iyiyi ve hakikati tavsiye etmek ise yine her çağda olduğu gibi hayâ ahlakı ile mümkündür…