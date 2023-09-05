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Ekonomi

İmzalar atıldı: Türkiye ve Japonya arasında Enerji Forumu ortak bildirisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura ile enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmesi planlanan Türkiye-Japonya Enerji Forumu'nun başlatılmasına ilişkin ortak bildiri imzaladı. Bakan Bayraktar, "Türkiye ile Japonya'nın 2024 yılında, diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü. 2024 yılı bu açıdan bizim için çok önemli" dedi.

12:05 . 5/09/2023 Salı
DHA
Bakan Bayraktar - Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura

Bakan Bayraktar - Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Nishimura

Japon Dış Ticaret Teşkilatı tarafından düzenlenen Japonya-Türkiye İş Forumu, bugün gerçekleşecek. Her iki ülkenin bakanlık yetkilileri, ekonomi kuruluşları ve iş dünyası yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşecek forum öncesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura bir araya geldi. İkilinin yaptığı görüşmede, Türkiye ile Japonya arasında enerji alanında muhtemel iş birlikleri değerlendirildiği öğrenildi. Bakanlar tarafından enerji alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenmesi planlanan Türkiye-Japonya Enerji Forumu'nun başlatılmasına ilişkin olarak ortak bildiri imzalandı. Bu kapsamda, Japonya ile 'Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Doğal Gaz ve Yeni Yakıtlar Teknolojiler' ana başlıkları altında iş birliği geliştirilmesi planlanıyor.  

Bayraktar: 2023 yılı bizim için çok önemli

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar imza öncesi yaptığı konuşmada, "Bugün burada Türkiye Japonya arasında enerji forumunun başlangıcıyla alakalı bir imza törenindeyiz. Biraz önce sayın bakanla çok etraflı değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye ile Japonya'nın özellikle 2024 yılında, önümüzdeki yıl ilişkilerinin, diplomatik ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü. 2024 yılı bu açıdan bizim için çok önemli. Dolayısıyla Türkiye Japonya Enerji Forumu'nun bu anlamda çok önemli, iki ülke arasında ikili iş birliğinin geliştirilmesine hizmet edeceğini düşünüyoruz. Bu anlamda bu ilişkinin hayırlı olmasını diliyorum. Sayın bakana ziyaretleri için teşekkür ediyorum" dedi.  

Nıshımura: Maden alanında da ikili iş birliğimizin ilerletilmesini umuyorum

Alparslan Bayraktar'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanı Yasutoshi Nishimura, "Biraz önce yaptığımız görüşmede sayın bakanla ikili iş birliğimiz hakkında çok güzel bir şekilde görüş alışverişinde bulunabildik. Japonya ve Türkiye arasında enerji iş birliğine ilişkin forumu başlatma huşunda önemli ve büyük bir adım attığımızın farkındayım. Önümüzdeki sene 100'üncü yıl dönümümüz vesilesiyle Tokyo'da söz konusu forumu düzenlemeyi planlıyoruz. Şu an mutabık kaldığımız enerji forumunu bir başlangıç yaparak kritik maden alanında da ikili iş birliğimizin ilerletilmesini umuyorum. Önümüzdeki dönemde enerji başta olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliğimizin olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.





#Japonya
#Türkiye
#Enerji Forumu
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