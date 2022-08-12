Ekonomi İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Ülkede GSYH, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

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Haber Merkezi AA
İngiliz ekonomisi ikinci çeyrekte daraldı
Foto/arşiv

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi’nin (ONS) verilerine göre, İngiltere'de Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 azaldı. Ülkede GSYH, aynı dönemde yıllık bazda ise yüzde 2,9 arttı.

Uzmanların beklentisi ülke ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 0,2 daralması yönündeydi.

İngiliz ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 0,8 büyüme kaydetmişti.

Uzmanlar, ikinci çeyrekte ekonomideki daralmada artan hayat pahalılığı nedeniyle tüketicilerin harcamalarını kısmasının etkili olduğunu belirtiyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) hızla artan enflasyonu kontrol altına alabilmek için 50 baz puan ile 27 yılın en sert faiz artışı adımını atarak politika faizini yüzde 1,75 seviyesine yükseltmişti.

Yine merkez bankasının tahminlerine göre, ülke ekonomisinin bu yılın son çeyreği itibariyle resesyona girerek, beş çeyrek boyunca resesyonda kalmasının beklendiği belirtilmişti.

Bankanın projeksiyonlarına göre, İngiltere’de enflasyonun bu yılın ekim ayı itibarıyla yüzde 13 seviyesini aşarak zirve seviyesini görmesi bekleniyor.

ONS verilerine göre, bu yılın haziran ayında ise GSYH yüzde 1,3 olan daralma beklentisine karşın yüzde 0,6 küçüldü.

ONS İstatistik Uzmanı Direktörü Darren Morgan, ekonominin daralmasının en büyük sebebinin toplum sağlığı koşullarının olduğunu belirterek, çok sayıda perakendecinin de zorlu bir çeyrek geçirdiğini söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan İngiltere Maliye Bakanı Nadhim Zahawi ise, “Bugün rakamların gösterdiği şey, daralmanın kısmen salgına yönelik faaliyetlerin azalmasından kaynaklandığı. Öte yandan, özel sektördeki dayanıklılığın iyiye gittiği yönlü işaretler var. Ancak yine de bunlar zorlu zamanlar." ifadelerini kullandı.

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