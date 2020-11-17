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Ekonomi İngiliz hava yolu şirketi EasyJet çöküşte Tarihinin en büyük kaybına uğradı
DÜNYA EKONOMİSİ

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet çöküşte: Tarihinin en büyük kaybına uğradı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını hava yolu şirketlerini de olumsuz etkiledi. Pandemi nedeniyle zor günler geçiren İngiliz havayolu şirketi EasyJet, koronavirüs dönemi zararın bilançosunu açıklayarak, "25 yıllık tarihimizde ilk kez, 1.2 milyar sterlin zarara uğradık" dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını milyarlarca dolar ciroluk şirketlere de diz çöktürdü. İngiliz havayolu şirketi EasyJet, koronavirüs (Covid-19) dönemi zararın bilançosunu açıkladı.1995 yılından beri havacılık sektöründe faaliyet gösteren İngiliz havayolu şirketi EasyJet, 25 yıllık tarihinde ilk kez 1.27 milyar sterlinlik bir kayba uğradıklarını duyurdu.


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  • EasyJet, son 12 ayda koronavirüs Avrupa'yı etkisi altına alırken yolcu sayısının 41,8 milyona düştüğünü belirtti.

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Hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zorda
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Hava yolu şirketleri koronavirüs nedeniyle zorda

İngiliz hükümetinden 600 milyon sterlin kredi aldılar

Havayolu şirketi bugüne kadar salgının getirdiği ekonomik yaraları sarmak için, satış ve geri kiralama anlaşmalarından 1 milyar sterlin üzerinde para topladığını, İngiliz hükümetinden 600 milyon sterlin kredi aldığını ve 4 bin 500 işçiyi işten çıkardığını kaydetti. Şirket aynı zamanda hissedarlarından 419 milyon sterlin talepte bulunduğunu da belirtti.

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